Panda Dome Essential: antivirus scontato del 50%

Il Web è tanto ricco di opportunità e comodità quanto di potenziali pericoli.

Ogni giorno infatti, sono decine di migliaia le vittime di attacchi relativi a malware, adware, trojan, ransomware e phishing. Un trend che, negli ultimi anni, non ha fatto altro che crescere, senza risparmiare nessuno: dalle grandi aziende fino agli utenti che accedono online solo occasionalmente.

Di fatto, l’antivirus integrato in Windows e la prudenza non sono più sufficienti. Per poter frequentare la rete senza stress, è necessario affidarsi a soluzioni ad alto tasso di efficacia, capaci di contrastare le sempre nuove minacce ideate dai pirati informatici.

In questo contesto, una soluzione come Panda Dome Essential risulta alquanto azzeccata. Non solo: grazie al 50% di sconto rispetto al prezzo di listino, questa soluzione è oggi anche una delle più convenienti disponibili.

Panda Dome Essential è una suite completa per la protezione digitale

Perché scegliere Panda Dome Essential?

Stando alle analisi portate avanti dal Real-World Protection Test questo strumento è in grado di individuare e contrastare la pressoché totalità di malware e simili ad oggi presenti online. Limitare Panda Dome Essential a un comune antivirus però, risulta alquanto riduttivo.

Il pacchetto infatti include anche un firewall per Windows, utile per filtrare possibili intromissioni nella connessione. La VPN, con 150 MB al giorno di traffico, è molto utile se attivata prima di effettuare operazioni come transazioni economiche o comunque interazioni con home banking e sistemi simili.

Lo strumento di protezione del Wi-Fi poi, va ad intervenire impedendo che hacker e simili sfruttino la rete in uso per avere accesso a smartphone e altri device connessi alla stessa. Infine, lo strumento di analisi virus per dispositivi USB offre ulteriori certezze.

E il prezzo? Panda Dome Essential, come già detto in precedenza, è disponibile per un tempo limitato a prezzo dimezzato. Di fatto, attualmente questo strumento costa appena 17,49 euro all’anno (per la protezione di un singolo dispositivo).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.