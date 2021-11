Panda Dome Essential: sconto del 50% per un anno

Gli utenti che cercano un antivirus completo ed economico non devono lasciarsi sfuggire l'ottima promozione della software house spagnola. L'abbonamento alla suite Panda Dome Essential è infatti disponibile al prezzo scontato di 17,49 euro. La cifra è riferita all'offerta annuale per un dispositivo, ma al momento dell'acquisto è possibile scegliere altre opzioni.

Panda Dome Essential: sconto del 50%

Panda Dome Essential è compatibile con Windows, macOS, Android e iOS. La suite di sicurezza include cinque funzionalità principali. Quella più importante è ovviamente rappresentata dalla protezione contro le minacce informatiche offerta dal noto antivirus. Oltre alla scansione manuale è disponibile il rilevamento in tempo reale.

Molto utile la scansione dei dispositivi esterni collegati alle porte USB (ad esempio, hard disk, SSD e pen drive), soprattutto se è attivo il pericoloso autoplay. Dome Essential può inoltre individuare i tentativi di intrusione attraverso reti WiFi non sicure (come quelle pubbliche). Non manca un firewall per il monitoraggio del traffico in entrata e uscita. È presente infine una VPN per la navigazione anonima (massimo 150 MB al giorno).

L'abbonamento per un anno e un dispositivo può essere sottoscritto a 17,49 euro, invece di 34,99 euro (sconto del 50%). Per il pagamento è possibile utilizzare carta di credito e PayPal. Eventualmente si può sfruttare la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni. La software house fornisca assistenza tecnica 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.