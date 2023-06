Panda Security: una suite di sicurezza scontata al 50%

Un’intera suite antivirus tra cui scegliere, tutta in sconto a metà prezzo. È la recentissima promozione lanciata da Panda Security, una vera e propria bomba per chi è alla ricerca di un software completo e altamente efficace per mantenere i propri dispositivi sempre sicuri e protetti. Quattro i prodotti disponibili al 50% di sconto: Essential, Advanced, Complete e Premium.

Una suite di sicurezza a metà prezzo

Tutti i software della suite Panda Security sono compatibili con i principali sistemi operativi: Windows, macOS, Android e iOS. Naturalmente a seconda del piano, cambieranno anche le risorse e i vantaggi inclusi. Se sei alla ricerca di una soluzione base, senza impegno ma comunque efficace c’è Essential a soli 17,49 euro: include protezione in tempo reale, VPN gratuita (seppur limitata), protezione Wi-Fi da hacker e scansione dei dispositivi esterni per prevenire le infezioni.

Il piano più completo è Premium, in offerta a metà prezzo a soli 59,49 euro. Cosa include? Oltre ai vantaggi già visti, aggiunge: parental control, protezione contro attacchi informatici avanzati e totale dei dati personali, generatore di password, funzione Cleanup per la rimozione dei file che rallentano le prestazioni, gestione aggiornamenti PC e supporto tecnico 24/7.

In poche parole, tutti i prodotti della suite Panda Security possono essere riassunti in tre caratteristiche principali:

Semplice , perché lo installi e te ne dimentichi. Non dovrai più preoccuparti di aggiornamenti o complicate modifiche alle impostazioni

, perché lo installi e te ne dimentichi. Non dovrai più preoccuparti di aggiornamenti o complicate modifiche alle impostazioni Sicuro : Panda Security garantisce una percentuale di rilevamento virus senza eguali per goderti in ogni momento protezione in tempo reale e gli aggiornamenti più recenti

: Panda Security garantisce una percentuale di rilevamento virus senza eguali per goderti in ogni momento protezione in tempo reale e gli aggiornamenti più recenti Leggero. Tutto il lavoro viene svolto nel cloud e non dovrai più archiviare alcun file

Approfitta della promozione e scegli il prodotto Panda Security più adatto alle tue esigenze dalla suite in offerta al 50% di sconto. I prezzi variano a seconda delle funzionalità incluse e dei dispositivi che desideri proteggere, ma il range varia da 17,49 euro per il piano base Essential a 177,99 euro per il piano Premium al massimo delle capacità (ovvero tre anni di abbonamento e cinque dispositivi).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.