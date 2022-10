Pannello solare ed elettricità GRATIS: 5 prodotti TOP a meno di 50€

Incuriosito, soprattutto in questo periodo dai modi in cui si può sfruttare un pannello solare per ottenere elettricità gratis dal sole? Prova questi 5 prodotti, tutti a meno di 50€ su Amazon. L’investimento è minimo e potrai utilizzarli da subito nel quotidiano, sfruttandone il potenziale. Ogni articolo gode di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Pannello solare: 5 gadget a meno di 50€ per avere elettricità gratis

Una selezione di particolari gadget che, senza grossi investimenti, ti permetteranno subito di provare il potenziale dell’energia del sole. Dai un’occhiata e scegli quelli che meglio rispondono alle tue esigenze.

Il primo prodotto è un vero e proprio kit fotovoltaico di partenza. Composto da pannello solare da 10W e regolatore di carica, puoi da subito creare il tuo mini impianto. Le due porte USB integrate nel regolatore ti permettono di collegare direttamente i tuoi dispositivi, ma non solo. Puoi abbinare una batteria o un inverter. Lo starter kit lo prendi a 44€.

Un pieno di energia in qualsiasi momento? Il caricatore solare pieghevole è quello che ti serve. Quando è chiuso sembra un’agenda, ma basta aprirlo per avere subito a disposizione un pannello da 20W dotato di porta USB alla quale collegare i tuoi device oppure un powerbank per ricaricarlo. Bello esteticamente, e super semplice e immediato da usare, puoi prenderlo a 33,99€.

Un classicone, oggi più che mai riscoperto. Il faro solare. Fin troppo sottovalutato (ma più che mai rivalutato in questo periodo), questo prodotto è perfetto per ottenere luce dove serve, senza dover portare cavi elettrici e – soprattutto – spendere in bolletta. Questo modello è un “all in one”: ogni unità integra tutto quello che serve. Dunque, ogni lampada ha il suo pannello, la sua batteria, i suoi LED, il sensore crepuscolare e quello di movimento. Tuto quello che devi fare tu è posizionarlo dove ti serve illuminare, accertandoti che – di giorno – le unità siano ben illuminate dal sole. Il kit da 6 pezzi è attualmente in sconto e lo porti a casa a 33,59€.

Se ti serve un prodotto che integri un po’ tutto e sia facile da portare in giro, allora questo faro 100W con powerbank integrato è quello che ti serve. L’importante batteria da 12000 mAh puoi usarla per far funzionare la lampada oppure ricaricare i tuoi dispositivi. La ricarica del dispositivo puoi farla in due modi: sfruttando una presa elettrica, oppure lasciandolo al sole un po’ di ore. Robusto e interessante, spunta il coupon in pagina e prendilo in promozione a 38€ circa appena.

Per finire, un powerbank da ben 30000 mAh che puoi ricaricare praticamente ovunque. Se non c’è una presa di corrente, basterà esporlo al sole. Dotato di 4 ingressi USB per la ricarica e persino di una piastra wireless: appoggi i tuoi dispositivi e lasci che si ricarichino senza cavi. Un prodotto premium, che puoi prendere in promozione a 36€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne.

Come vedi, non è necessario investire da subito migliaia di euro in impianti complessi. L’energia elettrica gratis, prodotta con un pannello solare, puoi iniziare a usarla anche con gadget super economici. Scegli i tuoi preferiti, attualmente su Amazon costano tutti meno di 50€ e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.