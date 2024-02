Papiro di Ercolano letto con l'intelligenza artificiale

Tre studenti universitari hanno vinto i 700.000 dollari messi in palio dalla Vesuvius Challenge 2023 per aver decifrato il testo di un papiro di Ercolano bruciato durante l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Lo straordinario risultato è stato ottenuto utilizzando la scansione 3D e l’intelligenza artificiale.

I papiri di Ercolano sono una collezione di quasi 1.800 papiri trovati nella biblioteca della Villa dei Papiri sepolta dall’eruzione del Vesuvio. La maggioranza di essi è attualmente conservata nella Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III all’interno del Palazzo Reale di Napoli.

Molti papiri sono carbonizzati, quindi è praticamente impossibile srotolarli senza ridurli in cenere. Il 15 marzo 2023, Nat Friedman, Daniel Gross e Brent Seales hanno lanciato la Vesuvius Challenge che metteva in palio premi per un totale di un milione di dollari. Il premio principale da 700.000 dollari è stato vinto da Youssef Nader, Luke Farritor e Julian Schilliger.

Ten months ago, we launched the Vesuvius Challenge to solve the ancient problem of the Herculaneum Papyri, a library of scrolls that were flash-fried by the eruption of Mount Vesuvius in 79 AD.

Today we are overjoyed to announce that our crazy project has succeeded. After 2000… pic.twitter.com/fihs9ADb48

— Nat Friedman (@natfriedman) February 5, 2024