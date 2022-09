Paramount+ in Italia: usa NordVPN per accedere ai cataloghi stranieri

Il lancio di Paramount+ in Italia segna il debutto di un altro servizio di streaming di contenuti che si aggiunge quindi ad una lista che via via diventa sempre più lunga come accade negli altri paesi. Per abbonarsi è possibile approfittare dello sconto lancio che ti permette di iscriverti a 4,99 euro al mese tramite Amazon, ma c’è anche un’altra offerta considerare ed è quella legata a NordVPN.

In offerta con il 65% di sconto e con 3 mesi gratis, sfruttando NordVPN puoi accedere anche ai cataloghi stranieri, che sono per il momento decisamente più ricchi rispetto a quello italiano. Abbiamo già testato i cataloghi di Canada e Australia e l’offerta è assolutamente da tenere in considerazione.

Come sfruttare NordVPN a proprio vantaggio per guardare Paramount+

Tutto quello che devi fare, una volta sottoscritto il tuo abbonamento a NordVPN e Paramount+, è geolocalizzarti in Australia e Canada per avere accesso ai rispettivi cataloghi. Per il momento il “trucco” funziona proprio con questi paesi, mentre per il momento non pare valere la stessa cosa per gli Stati Uniti.

Si tratta in ogni caso di un’offerta interessante: sia perché l’iscrizione a Paramount+ ti costa veramente poco grazie alla promozione attualmente in vigore, sia perché NordVPN permette di accedere a numerosi altri vantaggi.

L’utilizzo di una rete virtuale privata permette di navigare in anonimato su internet e, sfruttando la tecnologia Threat Protection integrata, ti protegge anche da eventuali attacchi malware, specialmente se ti connetti a una rete WiFi pubblica ed effettui operazioni bancarie.

Tra i contenuti che puoi trovare su Paramount+ spiccano infine produzioni del calibro di The First Lady, Halo, The Battle for Uber e molti altri ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.