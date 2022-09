Paramount+ da oggi in Italia (con lo sconto)

Debutta oggi in via ufficiale un nuovo servizio di streaming in Italia: si tratta di Paramount+. Lo slogan scelto per presentarsi al pubblico del nostro paese è Una montagna di intrattenimento . A conti fatti, si tratta di una vera e propria dichiarazione di intenti. In occasione del lancio è disponibile al prezzo scontato di 4,99 euro al mese anche su Prime Video, come pacchetto aggiuntivo della piattaforma Amazon.

Arriva in Italia lo streaming di Paramount+

Il catalogo è accessibile da pressoché tutti i dispositivi in circolazione: da smartphone e tablet con sistema operativo Android o iOS, dai computer, dai dongle HDMI della linea Chromecast, dagli apparecchi Fire TV, dai televisori smart di brand come Samsung, dai set-top box della gamma Apple TV e molto altro ancora.

Tra i contenuti spiccano prime visioni esclusive, film di successo, produzioni originali, serie e animazione per i più piccoli. Qualche esempio? The First Lady, The Offer, Star Trek: Strange New Worlds, Super Pumped: The Battle for Uber, Paw Patrol: Il Film, The Man Who Fell to Earth e Halo.

Chi sceglie di sottoscrivere fin da subito l’abbonamento può farlo al prezzo mensile di 4,99 euro invece di 7,99 euro (per un anno). L’accesso all’account è consentito da un numero illimitato di dispositivi, ma la visione in contemporanea da due sole utenze.

Paramount+ lancia dunque il proprio guanto di sfida alle altre piattaforme di streaming in abbonamento già presenti nel nostro paese. La qualità e la varietà della proposta si riveleranno fattori decisivi per conquistare e fidelizzare gli utenti, all’interno di un mercato che si fa sempre più affollato e che, presto, vedrà alcuni dei suoi protagonisti offrire sottoscrizioni più economiche supportate dalle inserzioni pubblicitarie.