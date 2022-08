Paramount+: data di uscita e prezzo in Italia

Come anticipato poco più di un mese fa, la piattaforma Paramount+ farà il suo debutto in Italia alla fine dell’estate: la data da cerchiare in rosso sul calendario è quella di giovedì 15 settembre. Il servizio andrà a scontrarsi con realtà come Disney , Netflix e Prime Video.

Tutto su Paramount+ in Italia: lancio, prezzo e contenuti

Confermato anche il prezzo dell’abbonamento da sottoscrivere per accedere al catalogo: ammonterà a 7,99 euro al mese oppure 79,99 euro all’anno. All’iscrizione sarà possibile effettuare una prova gratuita dalla durata pari a una settimana. Già disponibile negli Stati Uniti dal 2020 (dove prima era noto coma CBS All Access) e successivamente lanciato anche in Australia, nei Caraibi, in Corea del Sud e in alcuni paesi del nord Europa, il servizio proseguirà poi nel suo tentativo di conquista in Europa raggiungendo i territori di Austria, Germania, Francia e Svizzera entro dicembre. Come è lecito attendersi, la fruizione potrà essere effettuata da pressoché qualsiasi dispositivo, incluse Smart TV e dongle come Fire TV Stick grazie alle applicazioni dedicate.

Per quanto riguarda i contenuti, il comunicato diffuso fa riferimento a 8.000 ore di streaming disponibili in Italia fin dal debutto. Restando in tema, la prima produzione originale per il nostro paese (realizzata in collaborazione con Cattleya e Rai) è CIRCEO: la serie ricostruirà la vicenda processuale conseguente al fatto di cronaca nera avvenuto nel 1975, il massacro del Circeo. Scritto da Flaminia Gressi, Viola Rispoli e Lisa Nur Sultan, è diretto da Andrea Molaioli. Arriveranno poi Corpo Libero (serie thriller), 14 giorni (film drammatico), Ti mangio il cuore (film) e Miss Fallaci (film).

Gli spettatori si troveranno dunque a dover fare i conti con un altro servizio di streaming in abbonamento. Abbiamo citato in apertura alcuni dei concorrenti, Disney , Netflix e Prime Video, ma l’elenco è molto più ampio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.