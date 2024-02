Parlamento europeo: ban per i lobbisti di Amazon

Il Parlamento europeo ha deciso di impedire l’accesso a 14 rappresentanti di Amazon che svolgevano attività di lobbying. I questori hanno autorizzato il segretario generale a ritirare i badge di ingresso. La decisione è stata presa in seguito alla richiesta della Commissione per l’occupazione e gli affari sociali.

Amazon si rifiuta di partecipare ai meeting

Le attività di lobbying sono regolarmente consentite all’interno delle istituzioni europee. Le aziende prendono parte alle consultazioni sulle proposte di legge, cercando ovviamente di spingere i legislatori ad apportare modifiche a proprio vantaggio. I lobbisti devono essere iscritti ad un apposito registro.

Amazon è una delle Big tech più “attenzionate”, non solo per le sue presunte pratiche anticoncorrenziali. La Commissione per l’occupazione e gli affari sociali aveva chiesto ai rappresentati dell’azienda statunitense di partecipare all’audizione “Working Conditions in Amazon Warehouses” del 23 gennaio, ma non si è presentato nessuno. Secondo la Commissione, questa è la terza volta dal 2021 che Amazon si rifiuta di partecipare agli incontri sulle condizioni di lavoro dei dipendenti nei suoi magazzini.

Per questo motivo è stato negato l’accesso al Parlamento europeo e ritirati i badge dei 14 rappresentanti di Amazon. L’azienda di Seattle ha pubblicato un comunicato sulla questione:

Amazon ha una lunga storia di collaborazione con il Parlamento europeo e siamo orgogliosi del contributo che diamo in tutto il continente. Siamo delusi, nonostante i ripetuti tentativi di interagire in modo costruttivo con i membri della commissione per l’occupazione e gli affari sociali, che sia stata presa la decisione di ritirare i badge di accesso dei dipendenti Amazon al Parlamento europeo.

Amazon conferma di aver rifiutato l’invito a partecipare all’audizione di gennaio, ma respinge le accuse sul rifiuto di dialogare con i parlamentari in merito alle condizioni di lavoro dei dipendenti, come dimostra lo scambio di email, lettere e telefonate dalla scorsa estate.

L’azienda spiega che una delegazione della Commissione aveva chiesto di visitare alcuni magazzini in Europa tra il 18 e 20 dicembre 2023. Essendo uno dei periodi più impegnativi dell’anno, Amazon non ha potuto soddisfare la richiesta. Forse i legislatori avevano scelto quelle date per verificare le condizioni di lavoro durante le festività di fine anno.