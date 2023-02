Parlamento europeo: solo veicoli elettrici dal 2035

Il Parlamento europeo ha approvato l’accordo preliminare raggiunto ad ottobre con il Consiglio: a partire dal 2035 sarà consentita solo la vendita di nuovi veicoli con emissioni zero. Ciò significa che arriveranno sul mercato solo automobili e furgoni elettrici. L’abbandono dei motori a combustione interna è in realtà già stato avviato da molti produttori, alcuni dei quali anticiperanno sicuramente la roadmap.

Addio alla benzina e al diesel nel 2035

La Commissione europea aveva proposto il 14 luglio 2021 una modifica dei livelli di emissione di CO2 per le nuove automobili e i veicoli commerciali nell’ambito del pacchetto “Fit for 55”. Il 27 ottobre 2022 è stato raggiunto un accordo provvisorio tra Parlamento e Consiglio. Il Parlamento ha ora approvato l’accordo con 340 voti favorevoli, 21 astensioni e 279 voti contrari, tra cui quelli dei partiti che sostengono il governo Meloni.

In pratica, la nuova legislazione prevede l’obbligo di azzerare le emissioni di CO2 nel 2035. Potranno essere venduti esclusivamente veicoli elettrici. Ci sono anche obiettivi intermedi: riduzione delle emissioni del 55% per le automobili e del 50% per i furgoni entro il 2030. Le aziende che producono meno di 1.000 veicoli all’anno sono esentati, mentre quelli che producono tra 1.000 e 10.000 automobili all’anno o tra 1.000 e 22.000 furgoni all’anno possono avvalersi di una deroga fino a dicembre 2035.

Entro il 2025, la Commissione presenterà una metodologia per valutare e comunicare i dati sulle emissioni di CO2 durante tutto il ciclo di vita delle auto e dei furgoni venduti in Europa. È prevista inoltre la modifica degli incentivi per premiare i produttori che vendono più veicoli elettrici o ibridi. Dal 2025 al 2029 la soglia sarà il 25% per le automobili e il 17% per i furgoni. Gli incentivi verranno eliminati nel 2030.

Ora è attesa l’approvazione definitiva da parte del Consiglio e quindi la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Come detto, alcuni produttori non aspetteranno il 2035 per interrompere la vendite dei veicoli con motori a combustione interna. Renault ha promesso di offrire il 90% di veicoli elettrici dal 2025, mentre Volkswagen offrirà solo veicoli elettrici dal 2033 e Volvo dal 2030.