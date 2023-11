Passa a ho. Mobile e ottieni 180 GB a soli 7,99 euro al mese

Nei giorni del Black Friday l’operatore ho. Mobile ha lanciato una nuova offerta pensata per soddisfare le esigenze di chi cerca una rete mobile efficiente, ad un prezzo interessante. Questa promozione è vincolata alla portabilità da operatori come Iliad, Fastweb, Coop Voce e include 180 Giga di connessione dati, minuti e SMS illimitati. Inoltre, non sono previsti né costi di attivazione né per l’invio della SIM. Puoi scegliere se mantenere il tuo numero o attivarne uno nuovo. Bisogna comunque comunicare che attivando l’offerta sarà necessario effettuare la portabilità entro 15 giorni dall’attivazione della SIM poiché potresti perdere lo sconto e rinnovare l’offerta a 13,99 euro al mese.

Mobile: naviga sul web senza problemi in Italia e in Europa

Un punto di forza dell’offerta di ho. Mobile è l’opzione “riparti quando finisci i giga“. Se esaurisci tutti i 180 Giga prima della fine del mese, puoi riattivarli pagando la consueta cifra mensile. La rete 4G offre velocità fino a 30 Mbps, perfetta anche per utilizzare il tuo smartphone come hotspot e sfruttare la connessione per navigare con un altro dispositivo. Inoltre, potrai usufruire di altri servizi come l’avviso di chiamata, il trasferimento di chiamata e sapere sempre il credito residuo chiamando il numero 42121. Accedendo all’applicazione di ho. puoi anche personalizzare il tuo numero, scegliendo la combinazione che più ti piace. Infine, per i tuoi viaggi in Europa, avrai a disposizione minuti ed SMS illimitati, ma anche 5,5 GB di connessione dati, da poter utilizzare senza costi aggiuntivi.

Per la tua sicurezza, ho. Mobile blocca di default i numeri a pagamento (compresi 199 e 899), in modo da evitare di attivarli anche involontariamente. Puoi scegliere se pagare il tuo abbonamento in automatico tramite l’app oppure farlo manualmente mese dopo mese. Per attivare l’offerta non è richiesto alcun codice IBAN. Prova ho. Mobile, se non ti trovi a tuo agio, puoi sempre tornare al tuo vecchio operatore senza dover pagare alcun costo di disattivazione o di recesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.