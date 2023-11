Passa a ho. Mobile: per te 180GB a 7,99€/mese

Ti piacerebbe avere una promozione dall’ottimo rapporto qualità/prezzo per navigare, chiamare e inviare sms direttamente dal tuo smartphone? Oggi Ho.Mobile mette a tua disposizione un’offerta davvero interessante. 180GB, minuti e SMS illimitati a soli 7,99 euro al mese.

Con Ho. hai una rete formidabile con un’eccezionale esperienza 4G in grado di offrire il 98% di copertura. Hai a disposizione un’app con cui puoi controllare il saldo, effettuare ricariche, supporto tecnico e tanto altro. Tutto a portata di click! Entrando nell’app hai anche la possibilità di personalizzare il tuo numero di telefono crea la tua combinazione preferita.

Come riportato sulla pagina web Ho.Mobile l’offerta è disponibile per i clienti provenienti da Iliad, Coop Voce, Daily Telecom, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies e 2appy Afinna One.

Stiamo senza dubbio parlando di un’offerta davvero conveniente: non è semplice trovare una promozione con attivazione gratis e SIM gratis. Dalla prima ricarica di 8,00€ verrà scalato il costo del rinnovo di 7,99€.

Oggi puoi approfittarne senza pensarci per avere sul tuo smartphone un’offerta che include 180 Giga, minuti ed sms illimitati a soli 7,99€ al mese. Proseguire con la sottoscrizione è semplicissimo: puoi avere la tua SIM in 5 minuti e decidere se mantenere il tuo vecchio numero o attivarne uno nuovo; pagare online e ricevere la SIM a casa per poi attivarla in app o in edicola; oppure scegliere l’opzione che prevedere il ritiro e l’attivazione della la SIM in edicola, pagando in contanti o con carta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.