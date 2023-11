Passa a Kena Mobile: per te 230GB per 6 mesi a soli 6,99 euro

A soli 6.99 euro al mese oggi puoi sottoscrivere l’offerta 130 GB di KENA. Con questa promozione potrai godere di minuti illimitati per chiamare tutti i numeri fissi e mobili, 200 SMS verso tutti i dispositivi mobili e 130 GB di internet 4G. Se decidi di attivare subito l’offerta messa a disposizione da Kena, non dovrai nemmeno sostenere costi di attivazione. Vediamo nel dettaglio gli altri vantaggi pensati per te!

Attivando questa offerta, Kena ti offre il 1° mese, ti regala 100GB in più al mese per 6 mesi e il costo di attivazione di 4,99 è del tutto gratuito. Nello specifico, l’offerta offre chiamate senza scatto alla risposta e Giga 4G a scatti anticipati di 1KB con una velocità in download fino a 60 Mbps e in upload fino a 30 Mbps sul territorio nazionale.

Dunque, se vuoi finalmente avere una promozione che ti offre un numero di GB elevato con un ottimo rapporto qualità/prezzo, è giunto il momento di affidarti a Kena! Passa a Kena per navigare senza preoccupazioni, avere minuti illimitati e 200 SMS. La promozione è riservata ai nuovi numeri e ai clienti Iliad, Poste, Tiscali, Lyca, Coop, Fastweb e altri MVNO.

Kena: i suoi vantaggi

Al giorno d’oggi sono davvero tante le promozioni che ci vengono proposte: sembrano davvero una più interessante dell’altra. Vista la quantità di promozioni, però, è fondamentale analizzare le caratteristiche e verificare anche la copertura nella propria zona.

L’offerta Kena Mobile è può essere sottoscritta sia per l’attivazione di una nuova SIM, sia per cambio operatore, mantenendo il tuo vecchio numero. La portabilità può essere effettuata da operatori come Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green ed altri.

Non perdere altro tempo: attiva l’offerta Kena 6,99 130 GB in pochi minuti. Per farlo puoi accedere direttamente al sito web Kena, cliccando sul campo “Acquista”, tramite app Kena Mobile dedicata o chiamando il servizio clienti. Ricorda che attivando questa offerta, Kena ti offre il 1° mese, ti regala 100GB in più al mese per 6 mesi e il costo di attivazione di 4,99 è del tutto gratuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.