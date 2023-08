Passa a Sky Wifi: attivazione gratuita per la rete fissa più veloce

È stata definita la rete fissa più veloce d’Italia secondo Ookla: parliamo di Ski Wifi, il provider a cui dare una possibilità se stai cercando una connessione fibra ottica FTTH veloce, performante ed economica. Se passi a Ski Wifi, infatti, non solo porti fino a casa tua connessione ultraveloce, ma ti verrà fornito anche uno Ski Wifi Hub gratis. E i costi? Per l’attivazione, non dovrai sborsare un euro. Mensilmente, invece, la quota è di 29,90 euro.

Perché scegliere Sky Wifi?

Ci sono diversi motivi per cui scegliere Sky Wifi potrebbe essere un buon investimento. Innanzitutto, avrai accesso a una connessione fibra ottica 100% ultraveloce, stabile, potente e sicura. Il wi-fi, poi, è sferico: significa che ti raggiunge in ogni angolo della casa, a differenza dei tradizionali modem. Con “Wifi sicuro” puoi navigare in tutta sicurezza, mentre streaming e gaming online sono ottimizzati.

Con Sky Wifi non hai nessun vincolo di durata contrattuale, ma se recedi dovrai sostenere un costo. Lo Sky Wifi Hub in comodato gratuito è sempre incluso nell’offerta. I costi di attivazione sono pari a zero, mentre il prezzo di 29,90 euro al mese è bloccato per dodici mesi. Le chiamate, invece, sono a consumo.

Dal punto di vista delle performance, con Sky Wifi navighi fino a 1 GB/s in download e fino a 300 Mb/s in upload con fibra 100% FTTH ottimizzata per il video streaming (Sky Q, Sky Go, Netflix e altre applicazioni) e per il gaming, con latenza minimizzata. Lo Sky Wifi Hub, intelligente e dinamico, si adatta ai tuoi comportamenti e all’ambiente, grazie alle otto antenne integrate otterrai un segnale omogeneo in tutte le direzioni minimizzando le differenze.

Altri servizi inclusi sono: l’app Sky Wifi, attivazione senza pensieri, My Team – una squadra di esperti sempre a tua disposizione per risolvere le tue esigenze. Verifica online la tua copertura Sky Wifi e ottieni la rete fissa più veloce d’Italia a un prezzo promozionale di soli 29,90 euro al mese per dodici mesi.

