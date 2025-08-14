 Passa a TIMVISION e guarda la serie A di DAZN a prezzo mai visto prima
Passa a TIMVISION e segui la Serie A di DAZN a prezzo speciale: include DAZN Goal Pass, Disney+, Infinity+, Eurosport e TIMVISION Box gratis.
Entertainment
Sei un appassionato di calcio in cerca della miglior offerta per la nuova stagione? Non serve cercare oltre: con TIMVISION, puoi accedere al campionato di Serie A su DAZN – e molto di più – a un prezzo speciale riservato ai nuovi clienti.

Solo 19,99€ al mese per i primi 5 mesi, un risparmio incredibile del 50% fino a Gennaio 2026! Tutti i 6 canali Eurosport e tutta la serie A di DAZN a un prezzo incredibilmente vantaggioso, ed è persino incluso Amazon Prime. Cosa aspetti?

Con TIMVISION con DAZN e Prime, ottieni:

  • TIMVISION, DAZN (piano Full con tutta la Serie A Enilive e tutta la Serie BKT), Infinity+ e Amazon Prime con la migliore partita del mercoledì della UEFA Champions League a soli 19,99€.

Con TIMVISION Gold ottieni:

  • DAZN con tutte le partite della Serie A Enilive e Serie BKT, i piani standard con pubblicità di Netflix e Disney+, l’intrattenimento di TIMVISION e Amazon Prime con la migliore partita del mercoledì della UEFA Champions League a soli 29,99€ al mese per i primi 5 mesi, con un risparmio del 34%.

Con TIMVISION con DAZN Plus e Prime ottieni:

  • TIMVISIONDAZN (piano Family con tutta la Serie A Enilive e tutta la Serie BKT su due schermi in luoghi differenti), Infinity+ e Amazon Prime con la migliore partita del mercoledì della UEFA Champions League a soli 49,99€ al mese per 12 mesi e 1 abbonamento che puoi vedere in 2 case diverse.

Passando ora a TIMVISION puoi accedere a tutto il calcio di DAZN a condizioni eccezionali. Non solo: potrai goderti anche Disney+, Infinity+, gli highlights, gli eventi Eurosport e molto altro, a un prezzo che batte qualsiasi acquisto separato. Insomma, cosa stai aspettando? Scegli il piano che più ti piace e goditi ora il tuo abbonamento.

Pubblicato il 14 ago 2025

14 ago 2025
