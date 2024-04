Passa al lato sicuro di Internet con PrivateVPN a soli 2€ al mese

L’attrattiva del Wi-Fi pubblico gratuito è innegabile: dai bar agli aeroporti, dalle biblioteche alle piazze cittadine, la comodità di rimanere connessi ovunque ha trasformato il nostro modo di vivere e lavorare. Tuttavia, questa comodità spesso ha un prezzo – un compromesso sulla nostra sicurezza online. Per questo hai bisogno di una VPN, come PrivateVPN che offre una soluzione robusta in grado di proteggerti in qualsiasi momento, a un prezzo piccolissimo: soltanto 2,08 euro al mese.

Tutto quello che PrivateVPN ti offre

Le reti Wi-Fi pubbliche, pur convenienti, sono notoriamente poco sicure perché mancano di una forte crittografia, rendendo facile per i cybercriminali intercettare i tuoi dati. PrivateVPN utilizza protocolli di crittografia di grado militare per proteggere la tua connessione Internet. Ciò significa che tutti i dati trasmessi tra il tuo dispositivo e i nostri server sono crittografati, rendendoli illeggibili a chiunque possa intercettarli.

PrivateVPN offre una rete globale di server, che ti consente di connetterti a Internet tramite un tunnel sicuro e privato. Ciò non solo tiene nascoste le tue attività online da occhi indiscreti, ma garantisce anche che il tuo indirizzo IP e la tua posizione rimangano sempre anonimi. In più, il servizio blocca siti web dannosi, previene gli attacchi di phishing e intercetta i malware prima che possano infettare il tuo dispositivo.

Esiste un’applicazione PrivateVPN per tutte le principali piattaforme, in grado di proteggerti in pochissimi clic. Non perdere, quindi, l’offerta disponibile ancora per poco: ottieni 12 mesi di servizio più 24 mesi aggiuntivi a soli 2,08 euro al mese, con uno sconto dell’85%. È il momento giusto per passare dal lato sicuro di Internet.