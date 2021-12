Password a rischio: quali sono e come proteggersi

Forse non lo sai, ma la maggior parte delle violazioni online è causata da una password poco sicura ed efficace. Un report di NordVPN ha snocciolato l'elenco delle 200 password più comuni in ben 50 Paesi fra cui l'Italia, che risulta uno degli Stati con indice di rischio divulgazione password alto. La chiave di accesso più diffusa e utilizzata da oltre 1,7 milioni di persone è la sequenza numerica “123456”, ma nella classifica abbondano i nomi propri di persona e i nomignoli. Moltissimi sono, inoltre, i riferimenti al mondo del calcio – con nomi di calciatori e squadre – e perfino diverse parolacce e brand, come “samsung” e “cocacola”. Hai riconosciuto una delle tue password e vorresti qualche consiglio per evitare cyber crimini? Per prima cosa affidati ad un servizio specializzato come NordVPN, che può aiutarti a difendere i tuoi dati sensibili online. Grazie alle festività potrai anche risparmiare il 68% sull'abbonamento annuale.

La mia password è debole: cosa fare?

Ecco alcuni consigli che puoi seguire per proteggerti in rete.

Usa password complesse – Una password complessa è composta da almeno 12 caratteri e una combinazione variegata di lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli. Meglio evitare quindi nomi propri o qualsiasi parola che possa essere associata alla propria persona (come date, soprannomi, ecc.) Non riutilizzare mai le vecchie password – Utilizzare la stessa password su più account facilita il lavoro degli hacker. Se anche soltanto uno dei tuoi account viene compromesso, infatti, malintenzionati potrebbero avere accesso a tutti gli altri legati a te. Aggiorna regolarmente le password – Gli esperti consigliano di cambiare password ogni 90 giorni per salvaguardare i propri account e proteggersi dai criminali in rete. Affidati agli esperti del settore – Proteggi la tua libertà in rete con servizi come NordVPN, grazie al quale potrai accedere ad internet in totale privacy e sicurezza. Mantieni al sicuro le informazioni personali o i file di lavoro, crittografa la tua connessione internet e mantieni privata la cronologia di navigazione: queste sono soltanto alcune delle tante funzionalità.

NordVPN è uno dei servizi VPN più diffusi al mondo, con decine e decine di utenti che ogni giorno si affidano al suo sistema di sicurezza premium. In occasione delle festività, potrai ottenere NordVPN ad un prezzo vantaggiosissimo: soltanto 3,29 euro al mese per il piano di 2 anni, con un risparmio del 68%. Non sei convinto? Niente paura: puoi approfittare della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.