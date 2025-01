Password al sicuro: con questo tool gestire i propri dati è più semplice

Per garantire la massima sicurezza dei propri account è necessario utilizzare password complesse ed evitare di riciclare sempre la stessa password per tutti gli account. Gestire le credenziali d’accesso e ricordarle tutte non è facile.

Per rendere più agevole questo compito e mettere le proprie password al sicuro è possibile utilizzare un tool come NordPass. Il password manager multi-piattaforma di Nord Security ha tutto quello che serve per massimizzare la sicurezza e la semplicità di utilizzo.

Con la promo in corso, inoltre, NordPass è ora disponibile con il 50% di sconto e con un prezzo che si riduce fino a 1,49 euro al mese, scegliendo il piano biennale (sempre con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso). Per tutti i dettagli sulla promo basta visitare il sito ufficiale di NordPass.

Perché scegliere NordPass per salvare le password

NordPass è la soluzione giusta per salvare in sicurezza le proprie password. Il servizio è multi-piattaforma e, quindi, consente all’utente l’accesso ai propri dati da tutti i dispositivi, con anche la sincronizzazione dei dati multi dispositivo. Ci sono, inoltre, varie funzioni aggiuntive che possono tornare utili come l’autosave e l’autofill oltre alla possibilità di generare password complesse e di rilevare l’uso di password deboli.

NordPass, inoltre, garantisce all’utente anche la possibilità di sfruttare un servizio aggiuntivo: il tool analizza il web alla ricerca di database violati e avvisa l’utente nel caso in cui le proprie password potrebbero essere in pericolo. Tutti i dati salvati possono essere protetti con un sistema di autenticazione a più fattori e dalla biometria.

Per accedere subito alla promo e iniziare a utilizzare NordPass basta seguire il link qui di sotto. Il password manager ha un costo di 1,49 euro al mese scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso.