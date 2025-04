VPN: naviga anonimo con ExpressVPN (sconto 61%, 4 mesi gratis)

C’è una promozione con il 61% di sconto e 4 mesi gratis sull’abbonamento biennale di ExpressVPN. È la scelta giusta, se stai cercando una VPN sicura e affidabile, per navigare in modo anonimo sfruttando gli indirizzi IP da migliaia di server in tutto il mondo, ma non solo. Scopri l’offerta e ottieni anche 5 GB di traffico dati da sfruttare per i tuoi viaggi con la eSIM di holiday.com.

ExpressVPN: l’offerta da non perdere per la VPN

Oltre a proteggere la privacy e i dati personali, applicando una crittografia avanzata alle informazioni trasmesse e a quelle ricevute, è compatibile con tutti i dispositivi (router compresi) e non prevede compromessi in termini di velocità, risultando dunque adatta anche per lo streaming e per il gaming oltre che per la produttività e ogni altra attività online. Inoltre, il provider garantisce che non salva né condivide mai informazioni a proposito dell’utente e, in caso di necessità, è possibile mettersi in contatto con un team di esperti attivo 24/7 in live chat, per ottenere una risposta a qualsiasi domanda, anche in italiano. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella pagina dedicata.

Il 61% di sconto porta l’abbonamento biennale a ExpressVPN a una spesa davvero irrisoria: solo 4,87 euro al mese. Inoltre, come anticipato ci sono 4 mesi gratis. Non è tutto, perché con il rimborso garantito entro 30 giorni dalla sottoscrizione potrai riottenere l’intera cifra se il servizio non avrà soddisfatto le tue aspettative.

In apertura abbiamo citato anche la eSIM del servizio holiday.com: 5 GB di traffico sono inclusi nella promozione. La puoi configurare sul tuo smartphone (verifica se è compatibile con la tecnologia) senza spese aggiuntive, per navigare e comunicare da tutto il mondo durante i tuoi viaggi.