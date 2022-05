Le password nei film sono troppo facili da indovinare

Se c’è una cosa per la quale non si deve assolutamente prendere ispirazione da film e serie TV è la scelta delle password. Nella maggior parte delle pellicole che in qualche modo sfiorano il tema della cybersecurity, i codici segreti sono troppo facili da indovinare. Meglio evitare di inciampare in un errore simile, ne va della protezione dei nostri dati, dei nostri dispositivi e dei nostri portafogli. A raccogliere una carrellata di scivoloni cinematografici è il blog ufficiale di ExpressVPN che di recente ha introdotto la funzionalità Keys dedicata proprio a questo aspetto di importanza cruciale.

Non siamo in un film, scegli password sicure

Per ragioni prettamente legate al ritmo della narrazione, nelle storie raccontate sul grande e piccolo schermo c’è sempre un indizio sulla scrivania che porta a risolvere l’enigma. Nel mondo reale è invece meglio non fornire aiuti di questo tipo ai cybercriminali. Le armi e le tecniche a loro disposizione sono già sufficientemente evolute, non è il caso di semplificare ulteriormente il compito. Qualche esempio da Batman & Robin, Sherlock, Mr Robot e The Office. Buona visione: il consiglio è di prendere appunti sugli errori da evitare.

Un suggerimento: meglio lasciar perdere “123456”, il compleanno e i nomi dei figli, affidandosi a un password manager per generare e custodire al sicuro i codici di autenticazione ad account e servizi. E non utilizzare mai la stessa parola chiave per più siti e piattaforme. Le conseguenze di una violazione o di una compromissione possono essere davvero disastrose e, purtroppo, spesso si ha modo di rendersene conto solo troppo tardi.

Scegliendo la suite completa di ExpressVPN che include Keys si ha accesso anche a questa funzionalità oltre che a una tecnologia avanzata per la tutela della privacy. Un vero e proprio scudo a protezione di identità, dati e attività online.

