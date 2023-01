Password ID Apple dimenticata? Come non perderla più

Se hai dimenticato la tua password ID Apple, non preoccuparti. Ci sono diverse opzioni per reimpostare o recuperare la password sui diversi dispositivi: dal più semplice “Hai dimenticato la tua password?” nella schermata di accesso, al reset tramite e-mail o domande di sicurezza. È possibile contattare – come ultima spiaggia – anche il supporto Apple per ottenere ulteriore assistenza. In ogni caso è fondamentale utilizzare una password sicura e complessa per proteggere il tuo account. Come fare per ricordarsela, però?

In un mondo dove abbiamo bisogno di una password per tutto, è difficile ricordare tutte le credenziali di ogni singolo account. Proprio per questo motivo, negli ultimi anni, i password manager sono diventati un’opzione sempre più popolare tra gli utenti, che lo hanno ormai adottato come soluzione per “estirpare” il problema delle password dimenticate direttamente alla radice.

Un gestore di password, d’altronde, è il metodo più sicuro per avere sempre sotto controllo tutte le tue credenziali, senza doverle necessariamente annotare in fogli volanti sulla tua scrivania o affidarsi alla semplice memoria.

Come reimpostare la password ID Apple dimenticata…

Se hai un iPhone o un iPad, apri le impostazioni del telefonino e tocca il tuo nome, dopodiché seleziona “Password e sicurezza”. A questo punto puoi selezionare “Cambia password”, digitare il codice del dispositivo e la nuova password. Se invece ti trovi su macOS, dovrai cliccare sul logo Apple in alto a sinistra, selezionare “Preferenze di sistema” e cliccare su ID Apple. Nella sezione “Password e sicurezza” sulla sinistra, troverai la voce “Cambia password”.

In alternativa, se ti trovi su un nuovo dispositivo, puoi scegliere “Hai dimenticato l’ID Apple o la password?” oppure visitare il portale appleid.apple.com.

…E come non perderla più

Con NordPass per macOS e iOS puoi memorizzare e visualizzare in modo sicuro password, dettagli della carta di credito, note protette e informazioni personali su più dispositivi. Affidati alla funzionalità di compilazione automatica, che ti consente di effettuare il login a tutti i tuoi account in pochi clic. Oltre a semplificare la gestione delle password, NordPass offre anche funzionalità avanzate per garantire il massimo della sicurezza.

Qualche esempio? Salute Password, che identifica le password deboli, vecchie o riutilizzate, e il generatore di password complesse e uniche. Oppure Data Breach Scanner, che può aiutarti a scoprire se i tuoi sensibili sono stati divulgati per via di una fuga dati. Il Breach Monitoring, invece, ti avvisa in tempo reale in caso di violazione del tuo indirizzo e-mail. E se vuoi condividere le tue password con altri utenti NordPass, puoi farlo in modo sicuro attraverso un canale crittografato.

A proposito di crittografia: le password e altri dati sensibili che archivi in NordPass vengono cifrati automaticamente con l’algoritmo di crittografia XChaCha20 per garantire una sicurezza completa. Di NordPass esiste una versione gratuita, con funzioni limitate, e una versione Premium che permette l’accesso all’intero parco di funzionalità e vantaggi, tra cui la connessione simultanea fino a 6 dispositivi contemporaneamente.

Grazie alla promozione in corso, a cui puoi accedere in via esclusiva tramite questo link, NordPass Premium è disponibile a metà prezzo: soltanto 1,49 euro al mese, pari a 35,75 euro per i primi 2 anni (anziché 71,76). Un’ottima occasione per mantenere sempre le tue password al sicuro e non dimenticarne più nemmeno una. Ma affrettati: l’offerta sta per scadere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.