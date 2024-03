Password manager: 5 buoni motivi per scegliere NordPass

Scegliere lo strumento giusto a cui affidare la sicurezza dei nostri account e dei nostri dati non è solo importante: è fondamentale. Qui è dove ti segnaliamo 5 buoni motivi per i quali NordPass (oggi in forte sconto) può essere il valido alleato di chi cerca un password manager completo, versatile e soprattutto affidabile.

Scegli NordPass, il password manager adatto a te

La prima ragione è legata alla compatibilità con tutti i dispositivi in circolazione. Vale a dire che può salvare e sincronizzare i codici di accesso su smartphone, tablet e computer, senza limitazioni, con supporto garantito per Windows, macOS, Linux, Android e iOS. Poi, vale la pena citare il supporto alle passkey, metodo evoluto per l’autenticazione che sta prendendo sempre più piede. Per maggiori informazioni rimandiamo alla pagina dedicata.

Il terzo motivo che citiamo è l’inclusione di funzionalità avanzate come quelle che nascondono il proprio indirizzo email ai siti Web (così da evitare lo spam), suggeriscono password forti durante la creazione degli account e analizzano il Web alla ricerca di eventuali violazioni. Poi, il quarto punto di forza è quello relativo allo sviluppatore: Nord Security è la stessa realtà che cura servizi come la Virtual Private Network di NordVPN, NordLayer per le reti aziendali e NordLocker per la crittografia dei file con archiviazione cloud, apprezzati e riconosciuti a livello globale.

Infine, la quinta e ultima ragione che ci spinge a prendere in considerazione NordPass è l’offerta in corso: permette di attivare l’abbonamento Premium con durata biennale al prezzo mensile di soli 1,29 euro, pari a quello di un buon caffè gustato al bar, ottenendo inoltre tre mesi gratis. Al momento si tratta dell’opzione più conveniente tra quelle disponibili.