Password Manager a meno di 50 centesimi al mese: ecco come

Poter contare su di un Password Manager per salvare in credenziali d’accesso e di pagamento è sempre più importante: i rischi per chi usa servizi web si moltiplicano di giorno in giorno e la sicurezza deve essere un elemento centrale per tutti gli utenti. Affidarsi a un buon Password Manager può, quindi, fare la differenza. In questo momento, la scelta giusta è rappresentata da NordPass e, in particolare, dal piano NordPass Family.

L’offerta lanciata dal servizio realizzato dagli autori di NordVPN è da cogliere al volo: scegliendo NordPass Family è possibile attivare un abbonamento con 6 account per una spesa complessiva di appena 2,79 euro al mese. In pratica, quindi, la spesa per account sarà inferiore ai 50 centesimi al mese. Per accedere alla promozione è sufficiente visitare il sito ufficiale di NordPass. La promozione terminerà a breve.

NordPass Family: 6 account per un password manager da meno di 50 centesimi al mese

Con NordPass Family è possibile accedere a un piano famiglia per il proprio Password Manager, avendo a disposizione un gestore di credenziali d’accesso su tutti i propri dispositivi e con la possibilità di sfruttare 6 account diversi, con dati separati. In questo modo, sarà possibile gestire in sicurezza i dati d’accesso tra tutti i membri della famiglia o anche in un gruppo di amici.

L’offerta, disponibile per un periodo di tempo limitato, prevede una spesa mensile di appena 2,79 euro a fronte dell’attivazione del piano biennale con fatturazione anticipata. Calcolatrice alla mano, quindi, l’offerta prevede una spesa inferiore a 50 centesimi per account andando ad abbattere i costi per il Password Manager ma senza compromessi sulla qualità e la sicurezza.

NordPass, per il suo piano Family, mette a disposizione una garanzia di rimborso a 30 giorni. C’è, quindi, tutto il tempo per testare il servizio, valutarne appieno le caratteristiche e metterlo alla prova in condizioni di utilizzo reale. In caso di insoddisfazione, sarà sempre possibile richiedere un rimborso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.