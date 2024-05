Password manager gratuiti: LastPass è da provare subito

Ormai gli utenti si trovano nella condizione di gestire online diversi account personali. Ciò ha reso i password manager gratuiti uno strumento indispensabile per proteggere le proprie credenziali. Fra le varie opzioni disponibili, LastPass si è messo in evidenza per le sue funzioni avanzate e la possibilità di provare il servizio Premium gratuitamente per i primi 30 giorni.

Finché si tratta di ricordare una o due password, no problem. Ma quando gli account sono tanti, gestirle diventa difficile. Il piano Premium di LastPass non solo permette di ottimizzare la loro gestione ma garantisce anche protezione avanzata. L’accesso ai servizi avviene attraverso tutti i dispositivi dell’utente, facilitando così la sincronizzazione e l’uso quotidiano. Durante il periodo di prova, avrai a disposizione tutti i vantaggi del piano, inclusa l’archiviazione crittografata di file fino a 1GB e l’accesso di emergenza, molto utile in caso perdi le tue credenziali.

Password manager gratuiti: scopri le funzionalità di LastPass

Oltre al piano Premium, LastPass offre anche il piano Free che include numerose funzionalità utili come il salvataggio e il riempimento automatico delle password, il monitoraggio del dark web e un numero illimitato di password. Un altro ottimo modo per iniziare a provare il servizio con le funzionalità basilari.

Per le famiglie, invece, è consigliabile considerare il piano Families, che per 3,90 euro al mese aggiunge la possibilità di estendere la protezione e la gestione delle password a tutti i componenti del nucleo familiare. Anche questo piano è disponibile per una prova gratuita di 30 giorni.

Che tu stia cercando una soluzione personale o una per tutta la famiglia, i password manager gratuiti come LastPass offrono un’ottima opportunità per testare servizi premium e migliorare la sicurezza delle tue informazioni personali senza spendere nulla. Prova LastPass oggi stesso, e scopri come la gestione sicura delle password può semplificare e proteggere la tua vita online.