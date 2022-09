Password manager: il miglior software per PC e smartphone

Per chi non lo sapesse, il password manager è un software che memorizza le informazioni di accesso ai servizi Web in forma sicura e crittografata in una memoria virtuale e le rende disponibili agli utenti quando ne hanno bisogno.

Un password manager molto conosciuto è Panda Dome Passwords. Ma perché è importante usarlo? Perché memorizza e protegge in modo sicuro tutte le password e i nomi utenti degli account, in modo da non doverli ricordare o annotare in un file o in un’agenda.

Il password manager Panda è protetto da una password principale che serve per aprirlo. Di conseguenza, l’utente avrà soltanto una password da ricordare.

Panda Dome Passwords: perché usarlo?

I motivi per utilizzare Panda Dome Passwords sono diversi. Innanzitutto, come detto in precedenza, gli utenti evitano di memorizzare tutte le password di accesso a siti Web, account di social network e portali bancari.

Inoltre, per ciascuna voce è possibile memorizzare molti dati, che vengono tutti crittografati con algoritmi di crittografia di livello militare.

Il software è in grado di generare in modo automatico password sicure e complesse e possiede un sistema intelligente di riempimento automatico dei moduli all’interno dei vari siti Web.

Per ottenere il gestore di password Panda, la prima cosa da fare è accedere a questa pagina e cliccare su “Acquista” in basso a sinistra. Si aprirà una pagina in cui selezionare la tipologia di abbonamento tra annuale, bimestrale e trimestrale.

Bisogna poi compilare i campi inerenti alle informazioni cliente e inserire la modalità di pagamento preferita. Una volta completato l’acquisto, verrà rilasciato un codice di attivazione da aggiungere per attivare il prodotto.

Fatto questo, non resta che scaricare l’app e creare il profilo utente. Salvo proroghe, il prezzo di acquisto è scontato del 20% fino a fine settembre.

