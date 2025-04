Password manager: prova gratis LastPass Premium per 30 giorni

Inizia subito i 30 giorni di prova gratis per l’accesso completo a tutte le caratteristiche di LastPass Premium. È il password manager evoluto che non solo si occupa di salvare i codici di autenticazione ai tuoi account, ma svolge in piena autonomia compiti essenziali come il monitoraggio delle violazioni dei dati e supporta l’autenticazione a più fattori. Non lasciarti sfuggire l’occasione e metti alla prova le sue capacità, senza dover affrontare alcune spesa e senza nemmeno inserire un metodo di pagamento.

LastPass Premium: inizia la tua prova gratuita

Le funzionalità integrate sono davvero tante. Ecco un breve riepilogo di quelle principali, per l’elenco completo e per scoprire tutti i dettagli ti consigliamo di fare un salto sulle pagine del sito ufficiale.

Genera automaticamente password univoche e complesse per tutti i tuoi account, evitando così di riutilizzarle;

quando salvi un elemento nel tuo gestore di password, si sincronizza automaticamente su tutti i tuoi dispositivi per consentirti di usarlo dappertutto;

LastPass compila automaticamente i campi delle password e dei moduli, consentendoti di accedere o effettuare acquisti con un solo click;

usa la tua cassaforte per salvare tanto altro, oltre alle password, come carte di credito, indirizzi di consegna, dettagli del Wi-Fi e documenti.

Non c’è alcun obbligo e non devi nemmeno inserire i dati della tua carta di credito: insomma, nessun impegno. Solo al termine dei 30 giorni deciderai se vale la pena attivare l’abbonamento a LastPass Premium.

Il piano personale costa solo 2,90 euro al mese (con fatturazione annuale) e include 1 GB di spazio sul cloud per l’archiviazione crittografata dei file. In alternativa, la formula Families che può essere condivisa con i membri della famiglia è disponibile al prezzo mensile di 3,90 euro.