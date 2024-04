Password manager multi-piattaforma, sicurezza al top a 1,49 €/mese

Poter contare su di un password manager multi-piattaforma è oramai fondamentale: un gestore di password consente di avere sempre a disposizione tutte le credenziali dei propri account anche senza correre il rischio di perdere i dati, per una dimenticanza, ma soprattutto senza compromessi sulla sicurezza.

La scelta giusta su cui puntare in questo momento non può che essere NordPass Premium, il gestore di password realizzato dai creatori di NordVPN. Il servizio è in offerta e costa appena 1,49 euro al mese per i primi due anni.

Per tutti i dettagli sull’offerta è possibile visitare il sito ufficiale di NordPass.

Password manager: ecco perché scegliere NordPass

Con NordPass è possibile accedere a diversi vantaggi, con la possibilità di:

salvare un numero illimitato di password e passkey

e sfruttare un sistema di salvataggio e compilazione automatica

utilizzare un generatore di password complesse

di password complesse identificare password deboli, datate o riutilizzate da sostituire

attivare un sistema di autenticazione a due fattori

proteggere gli account con il riconoscimento biometrico

sfruttare la sincronizzazione multi-piattaforma

NordPass è, quindi, un password manager davvero completo e ricco di vantaggi, ideale per tutti gli utenti che intendono mettere al sicuro i propri dati e gestire con semplicità l’accesso ai propri account.

A rendere ancora più interessante NordPass è l’offerta in corso. Il servizio ora costa 1,49 euro al mese andando a scegliere il piano biennale. L’offerta in questione prevede la fatturazione anticipata, garantendo l’accesso al gestore di password a fronte di una spesa di circa 35 euro e per un periodo di ben 24 mesi.

Da notare che per tutti i nuovi utenti c’è anche una Garanzia di Rimborso, attivabile entro 30 giorni dall’attivazione della promozione. Per tutti i dettagli in merito è possibile seguire il link riportato qui di sotto da cui si può attivare anche l’offerta.