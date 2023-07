Password Manager per tutta la famiglia: meno di 50 cent al mese per utente

Poter contare su di un Password Manager davvero completo e sicuro diventa sempre più importante. Utilizzare un software di questo tipo, infatti, consente di mettere al sicuro le password e le credenziali di pagamento dei propri account, con la possibilità di poter accedere a queste informazioni da qualsiasi dispositivo.

Per il massimo della sicurezza, però, è necessario attivare un Password Manager in grado di proteggere tutta la famiglia. Limitare l’utilizzo del gestore di chiavi d’accesso ad un singolo utente, infatti, può essere limitate e rischioso. Con una versione “family”, invece, la protezione si moltiplica.

La scelta giusta, in questo momento, è rappresentata dal piano Famiglia di NordPass. Il servizio è disponibile con un costo di 2,79 euro al mese attivando il piano biennale. L’abbonamento garantisce la possibilità di avere 6 account separati, uno per ogni membro della famiglia.

In pratica, la spesa reale è inferiore ai 50 centesimi al mese per account. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

NordPass è il Password Manager per tutta la famiglia su cui puntare

Grazie a NordPass è possibile accedere ad un Password Manager da utilizzare con 6 account separati. Per ogni account sono disponibili le seguenti funzioni:

salvataggio e compilazione automatica

memorizzazione sicura dei dati delle carte di pagamento

accesso ai dati da qualsiasi dispositivo

rilevazione automatica delle password deboli

analisi del web alla ricerca di violazioni dei dati (con avviso immediato all’utente per cambiare password)

possibilità di allegare file agli elementi salvati

NordPass presenta un costo di:

1,79 euro al mese per un singolo account

per un 2,79 euro al mese per la versione Famiglia con 6 account; in questo caso, quindi, la spesa è di meno di 50 centesimi ad account

Per attivare la promozione, che prevede la sottoscrizione dell’abbonamento biennale con fatturazione anticipata e garanzia di rimborso di 30 giorni, è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.