Password Manager sicuro: ecco l'opzione giusta per non sbagliare

Utilizzare un Password Manager è sicuro e consente di semplificare l’accesso ai vari servizi web utilizzati su base quotidiana con la garanzia di poter contare su di una valida protezione dei propri dati. Tutto ruota intorno alla capacità del software (generalmente disponibile in una versione multi-piattaforma) di archiviare in sicurezza le credenziali d’accesso e i dati delle carte di pagamento. Quest’archiviazione avviene tramite il ricorso alla crittografia che rende inaccessibile i dati salvati e permette, quindi, una gestione sicura delle password.

Un esempio di Password Manager davvero sicuro è NordPass. Il servizio è realizzato dagli autori di NordVPN, servizio VPN noto per gli elevati standard di sicurezza. NordPass costa appena 1,69 euro al mese per chi sceglie il piano biennale. C’è anche la versione Famiglia che, con 6 account, prevede un costo di 2,69 euro al mese. Ulteriori dettagli sono disponibili al link qui di sotto.

Quanto è sicuro un Password Manager? Il “caso” NordPass

NordPass è uno dei Password Manager più sicuri sul mercato e riesce a garantire standard di sicurezza elevati con un’esperienza d’uso fluida e accessibile per gli utenti, a prescindere dal dispositivo utilizzato. Il software è in grado di salvare e compilare in automatico i dati d’accesso degli account e qualsiasi altra informazione personale dell’utente. Da notare che NordPass può analizzare la bontà delle password, verificando che siano effettivamente sicure e, eventualmente, proponendone la sostituzione.

I dati salvati con NordPass sono protetti negli archivi del servizio grazie al ricorso alla crittografia automatica, parte integrante della struttura del servizio. Il servizio, in particolare, utilizza l’algoritmo di crittografia XChaCha20 per garantire la massima sicurezza dei dati. Da notare che per l’accesso ai dati salvati in NordPass è possibile sfruttare l’autenticazione a più fattori andando così a moltiplicare il livello di sicurezza delle informazioni salvate.

Quanto costa NordPass

Con l’offerta attuale è possibile attivare NordPass al costo di 1,69 euro al mese, optando per il piano biennale. Lo sconto è del 43% con l’importo complessivo da pagare pari a circa 40 euro. Da notare, però, che è possibile anche puntare sulla versione Famiglia di NordPass. Questo servizio si estende a 6 account, ciascuno con un database personale di informazioni. Il costo è di 2,79 euro al mese per chi sceglie il piano biennale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.