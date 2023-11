Non indovinerai mai la password più usata in Italia

Ironia a parte, la password più usata in Italia in questo 2023 non è 123456 . E già questa sarebbe una notizia, ricordando i precedenti. Abbiamo dunque tutti finalmente acquisito la necessaria consapevolezza sul fronte della cybersecurity, per mantenere protetti i nostri account e tenerli lontani dalle grinfie dei malintenzionati? Purtroppo, no. Anzi, forse è andata anche peggio, considerando come in cima alla classifica ora ci sia admin , codice di accesso solitamente preimpostato dai produttori.

La password più usata in Italia non è più 123456

A svelarlo è la nuova edizione dello studio condotto da NordPass (il servizio è in sconto del 56%) in collaborazione con ricercatori indipendenti, analizzando 4,3 TB di dati estratti da diverse fonti disponibili pubblicamente, alcune delle quali provenienti anche dal Dark Web. Sono stati presi in esame anche le credenziali rubate attraverso stealer come Redline, Vidar, Taurus, Raccoon, Azorult e Cryptbot.

Dunque, diamo uno sguardo alle password più utilizzate in Italia dall’inizio dell’anno a oggi.

admin 123456 password Password 12345678 123456789 password99 qwerty UNKNOWN 12345

Rispetto allo scorso anno, scivolano fuori dalla Top 10 grandi classici come ciaociao , juventus , napoli e martina . Di seguito, invece, la classifica di quelle più diffuse a livello globale.

123456 admin 12345678 123456789 1234 12345 password 123 Aa123456 1234567890

Molte delle posizioni sono in comune, a testimonianza di come le pessime abitudini non conoscano confini territoriali. Il consiglio, per chi ha scelto uno di questi codici d’accesso, è di cambiarlo immediatamente. O, ancora meglio, di affidarsi a un password manager che possa creare credenziali sicure e salvarle automaticamente. Ce ne sono molti, gratuiti e premium, alcuni già pronti per la transizione alle passkey (come nel caso di NordPass).

Dalla ricerca emergono altre statistiche alquanto preoccupanti. Eccole.

Le persone usano le password più deboli per proteggere i propri account sulle piattaforme di streaming multimediale e quelle più solide per le piattaforme che offrono servizi finanziari;

la più utilizzata in Italia, admin , è probabilmente quella standard preimpostata, non modificata per pigrizia o per leggerezza;

, è probabilmente quella standard preimpostata, non modificata per pigrizia o per leggerezza; quasi un terzo (31%) delle password più usate nel 2023 è una sequenza numerica;

gli italiani continuano ad avere un debole per il calcio, vista la presenza di juventus nelle parti alte della classifica;

nelle parti alte della classifica; gli attacchi con stealer, malware in grado di sottrarre credenziali, sono considerati una minaccia seria all’integrità delle password, in particolar modo per quelle salvate sui browser.

Per le classifiche dei codici segreti più diffusi in tutti i paesi del mondo invitiamo a consultare la versione integrale dello studio. Le curiosità non mancano: ad esempio, per qualche motivo a noi sconosciuto, in Australia la preferita è banned .

