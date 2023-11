Chrome: scelta del password manager predefinito su Android

Chrome può vantare un buon sistema di gestione delle password, sebbene alquanto scarno rispetto a ciò che viene proposto dalla concorrenza, ad esempio da LastPass e NordPass, ma per coloro che per l’appunto scelgono di usare una soluzione di terze parti la cosa può diventare alquanto fastidiosa, in special modo su Android.

Chrome: migliore integrazione con i password manager terzi

Attualmente, se Chrome per Android trova un login corrispondente per un sito Web visitato, viene mostrato un grande pop-up sul display per effettuare l’accesso, andando a sostituire la visualizzazione della tastiera, il che può essere piuttosto frustrante se il gestore di password di Google non è quello solitamente adoperato.

A quanto pare, però, il colosso di Mountain View ha deciso di porre rimedio alla cosa. Su Chrome per Android, infatti, è in fase di test una nuova opzione che consente di selezionare il gestore di password predefinito che si desidera impiegare.

La funzionalità è disponibile all’interno delle impostazioni dell’app, alla voce “Autofill Options”, e una volta selezionata offre, come anticipato, la possibilità di scelta tra il gestore di password di Google o un servizio di terze parti, incluso quello che è stato impostato come predefinito su Android.

Da tenere presente che per il momento la nuova funzionalità è stata resa disponibile nel canale del Dev del browser, per cui non è ancora fruibile da chiunque e soprattutto non è chiaro quando verrà avviata la distribuzione su larga scala e anche sulle altre piattaforme per le quali il browser di Google è disponibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.