Password sicure e protette con Keeper: offerta bundle in sconto del 10%

Generare delle password complesse è importante per la propria sicurezza all'interno del mondo del web, ma conservarle non è sempre semplice ed immediato. Dimenticatevi post-it, agendine o file di testo nascosti nei meandri del computer: Keeper è la piattaforma di sicurezza definitiva per gestire qualsiasi password, ad un prezzo davvero conveniente; per la versione base, il costo è di 3,55 euro al mese (42,69 euro con fatturazione annuale), ma il risparmio significativo lo si può ottenere con la licenza plusbundle che offre, oltre al tool di base, anche uno strumento di archiviazione sicura dei file e BreachWatch, utile per monitorare il Dark Web alla ricerca di account violati. Il costo per questa versione è di 5,67 euro al mese (68,04 euro all'anno) con un risparmio del 10%.

Keeper: come funziona

L'obiettivo principale di Keeper è quello di generare e conservare password ed informazioni personali all'interno di una cassetta di sicurezza digitale protetta da crittografia a cui è possibile accedere da qualsiasi dispositivo e sistema operativo. Ciò previene che hacker e malintenzionati possano mettere le mani sui nostri dati per sfruttarli a proprio piacimento. Interessante è la funzione di generazione password casuali e molto complesse, che impediscono attacchi ransomware esterni, che si avvale anche di KeeperFill – un tool in grado di inserire automaticamente all'interno degli appositi spazi nei siti web le password create ex-novo.

All'interno della nostra cassetta di sicurezza virtuale potremo anche scansionare e conservare in tutta sicurezza le nostre carte di pagamento, in modo tale da fare acquisti online più velocemente, oltre che tutte le nostre informazioni più importanti quali documenti, patente di guida o passaporto organizzati secondo dei campi personalizzati. Fino a cinque contatti di emergenza avranno accesso alla cassetta di sicurezza personale in caso di emergenza o di decesso del proprietario.

Con l'acquisto del plusbundle a 5,67 euro al mese – un risparmio del 10% totale – oltre a tutte le funzionalità base di Keeper sarà possibile usufruire di due contenuti aggiuntivi: monitoraggio del Dark Web con BreachWatch e Archiviazione dei File Sicura. Il primo strumento, come suggerisce il nome, monitora costantemente i Dark Web in cerca di account violati e nel caso di riscontri positivi avvisa immediatamente l'utente, che potrà così agire e proteggersi dagli hacker con un discreto anticipo. Il secondo strumento, invece, consente di conservare, gestire e condividere le proprie immagini, video, documenti e file sensibili, proteggendole dalle mani sbagliate.