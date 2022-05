Patch difettose, problemi anche per Windows 10

Il Patch Tuesday del 10 maggio ha causato diversi grattacapi agli utenti. Il bug che impedisce l’autenticazione ai servizi, introdotto con l’aggiornamento KB5013943 per Windows 11, è stato segnalato anche su Windows 10 dopo l’installazione dell’update KB5013942. Quest’ultimo ha però causato un altro problema, ovvero il crash di Event Viewer (Visualizzatore eventi). Al momento non ci sono conferme da Microsoft.

Visualizzatore eventi non funziona

L’aggiornamento cumulativo KB5013942 per Windows 10 include tutti i fix della preview KB5011831 rilasciata il 25 aprile. L’elenco dei bug risolti è piuttosto lungo, quindi gli utenti dovrebbero installare l’update al più presto, soprattutto per avere le ultime patch di sicurezza. Purtroppo è stato segnalato un problema che impedisce l’uso di uno dei tool indispensabili per gli amministratori IT.

Dopo aver installato l’aggiornamento KB5013942 non è possibile più avviare il Visualizzatore eventi (Event Viewer). Il tool registra i log del sistema operativo e delle applicazioni, evidenziando eventuali problemi critici. Non sono note le cause, ma è chiaro che Microsoft ha commesso qualche errore di troppo. L’azienda di Redmond non ha ancora confermato il problema.

Al momento l’unica soluzione è disinstallare l’update KB5013942. In alternativa è possibile disattivare gli aggiornamenti automatici o sospenderli utilizzando l’apposita opzione di Windows Update.

Il secondo bug, confermato da Microsoft, riguarda solo i server usati come controller di dominio. A causa della mancata mappatura dei certificati non è possibile effettuare l’autenticazione ad alcuni servizi. Per questo bug è disponibile un workaround temporaneo, ovvero la mappatura manuale dei certificati agli account in Active Directory.