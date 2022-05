Windows 11: risolti bug schermo e .NET con KB5013943

Microsoft ha rilasciato ieri sera l’aggiornamento cumulativo KB5013943 per Windows 11. Oltre a vari problemi di sicurezza, l’update risolve due fastidiosi bug introdotti con la preview KB5012643 del 25 aprile, ovvero il flickering dello schermo e il mancato avvio delle app .NET Framework 3.5.

Windows 11: risolti due bug più uno

L’anteprima dell’aggiornamento di maggio, indicato con KB5012643 e rilasciato il 25 aprile, ha introdotto diversi miglioramenti e risolto alcuni problemi, ma ne ha aggiunti altri due. Il primo ha causato la comparsa del flickering (sfarfallio) dello schermo, quando Windows 11 viene avviato in modalità provvisoria senza rete.

Il bug non si presenta se viene scelta la modalità provvisoria con rete. Microsoft aveva risolto temporaneamente il problema con la funzionalità KIR (Known Issue Rollback) e ora in modo definitivo con l’update KB5013943.

L’aggiornamento di maggio risolve anche il secondo bug che impediva l’avvio delle app .NET Framework 3.5. Sembra però che la soluzione non sia efficace. Diversi utenti hanno segnalato che molte app non si avviano più, tra cui Teams. In attesa del fix è necessario reinstallare il .NET Framework 3.5 o, in casi estremi, rimuovere l’update.

All’elenco è stato recentemente aggiunto un terzo bug causato dall’aggiornamento KB5012643. Alcune app e giochi che usano le DirectX 9 si chiudono senza motivo. Lo stesso problema è presente su Windows 10. Anche in questo caso, Microsoft ha utilizzato la funzionalità KIR in attesa del fix definitivo.