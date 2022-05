Windows 11: problemi di flickering allo schermo risolti

Dopo aver rilasciato l’aggiornamento opzionale KB5012643 per Windows 11, molti utenti hanno cominciato a lamentare problemi di sfarfallio dello schermo in seguito all’avvio della modalità provvisoria, unitamente a ulteriori difficoltà relative alla stabilità dell’OS quando viene sfruttato il processo explorer.exe che è responsabile del rendering della shell, di Esplora file ecc. La cosa, decisamente fastidiosa e invalidante per i più, ha tuttavia trovato risoluzione proprio nel corso delle ultime ore.

Windows 11: sfarfallio dello schermo risolto tramite KIR

Microsoft, infatti, ha provveduto a rendere disponibile un apposito fix. Più nel dettaglio, l’azienda ha fatto sapere di aver effettuato la correzione della problematica mediante la funzione KIR (Known Issue Rollback), la quale consente all’azienda di ripristinare il vecchio codice se un aggiornamento introduce dei bug, appunto, a patto però che non riguardi gli update di sicurezza, in quanto ciò andrebbe ad esporre il sistema operativo a rischi ancora maggiori.

Di conseguenza, per far fronte ai problemi di flickering dello schermo non sarà necessario scaricare un nuovo aggiornamento per l’OS oppure andare a rimuovere quello precedentemente installato, ma va tenuto conto che potrebbero volerci fino a un massimo di 24 ore affinché il correttivo raggiunga tutti gli utenti (il riavvio del computer potrebbe essere utile per favorire l’applicazione dei cambiamenti).

In attesa dell’implementazione delle modifiche, chi ha bisogno di adoperare la modalità provvisoria su Windows 11 e si ritrova ad avere a che fare con il problema dello sfarfallio dello schermo può provare ad ovviare momentaneamente usando la modalità provvisoria con rete, quindi premendo i tasti 5 o F5 all’avvio, circostanza in cui il bug non sembra palesarsi.