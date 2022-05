Windows 11: ora è venduto anche in formato fisico

Sebbene Windows 11 venga distribuito sotto forma di aggiornamento gratuito a coloro che eseguono Windows 10 sul computer e sebbene possa essere acquistato in formato digitale, sullo store di Microsoft o su altri store online come ad esempio su Amazon dove viene venduto in formula con download immediato, l’azienda di Redmond ha deciso di tornare a proporre la classica licenza in formato fisico, almeno in terra a stelle e strisce.

Windows 11: le confezioni della licenza in formato fisico

Da metà aprile, infatti, è in vendita nei negozi della catena americana Best Buy una chiavetta USB da inserire nella macchina su cui si vuole installare l’OS. Non più, dunque, il classico CD o DVD con il file d’installazione del sistema operativo come avveniva un tempo, ma una soluzione più moderna, seppur con prezzi invariati: 139 dollari per Windows 11 Home in confezione chiara e 199 dollari per Windows 11 Pro in confezione scura.

Usare Windows 11 in questo modo è incredibilmente semplice: basta collegare l’unità USB acquistata al computer, avviarla, inserire il codice Product Key fornito e l’OS verrà installato senza dover compiere passaggi aggiuntivi. Ovviamente, per riuscire a fare il tutto è indispensabile che il computer in uso riesca a soddisfare i requisiti minimi che vengono richiesti per poter eseguire il più recente sistema operativo dell’azienda di Redmond.

La novità può fare senz’altro comodo a chi vive in zone ove la connessione a Internet è inadeguata, in termini di velocità e/o stabilità, e scaricare da Internet il file ISO della più recente versione di Windows che ha un peso di oltre 5 GB non è effettivamente fattibile.

