Patriot Supersonic Rage Lite 128GB: BOMBA a soli 15 euro

Se lo spazio di archiviazione non ti basta mai, oggi ti proponiamo una delle migliori pendrive attualmente disponibili sul mercato, ad un prezzo incredibile. Si tratta della Patriot Supersonic Rage Lite 128GB con interfaccia USB 3.2 proposta da Amazon a soli 15 euro segnando il minimo storico per questa chiavetta.

Pendrive Patriot Supersonic Rage Lite 128GB: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto minimale, ma offre un pratico coperchio a scorrimento che consente di proteggere l’interfaccia quando non è in utilizzo. Non manca un pratico foro per attaccare la pendrive al portachiavi, così da semplificarne il trasporto e ridurre il rischio di smarrimento. La capacità da 128GB fornisce abbastanza spazio per immagazzinare foto, video e naturalmente una quantità incredibile di documenti. Naturalmente si tratta di un dispositivo plug and play e non richiede alcuna installazione driver o software di terze parti. Sarà immediatamente pronta all’utilizzo una volta collegata alla porta USB.

Come anticipato all’inizio, l’interfaccia USB utilizzata è quella USB 3.2 che garantisce una velocità di lettura fino a 120MB/s. Naturalmente è perfettamente retrocompatibile con gli standard precedenti, chiaramente sacrificando parte della velocità. Ovviamente la compatibilità si estende praticamente a qualsiasi sistema operativo da Windows a Mac OS, passando per Linux e Chrome OS. Si tratta di un dispositivo estremamente pratico e compatto, indispensabile per portare i propri file sempre con sé. A questo si aggiunge l’utilità di una periferica estremamente sicura e durevole grazie al design robusto. Completa la dotazione la memoria NAND di alta qualità di Patriot insieme al controller IC che garantisce prestazioni coerenti durante tutto il tempo di utilizzo.

Grazie ad un calo di prezzo di quasi il 50%, la Patriot Supersonic Rage Lite 128GB è disponibile su Amazon a soli 15,38 euro.