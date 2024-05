PayPal, attenzione al nuovo messaggio truffa: come riconoscerlo

Quando si parla di PayPal vengono in mente tutti i servizi che questo metodo di pagamento digitale mette a disposizione degli utenti che lo utilizzano regolarmente per i propri acquisti. Purtroppo però questo servizio è spesso oggetto di raggiri creati appositamente da cybercriminali esperti a danno dei suoi clienti proprio per la sua elevata diffusione. Infatti, in questi giorni è stato segnalato un messaggio truffa che sfrutta il nome di PayPal per mietere più vittime possibili.

Il connubio tra sistema di pagamento digitale e truffa è ormai sfruttato senza un briciolo di moralità. Ecco perché è sempre più facile cadere nella trappola di questi criminali del web che hanno come obiettivo quello di rubare denaro facile alle vittime. Come riconoscere questo messaggioche sta arrivando a random a diversi utenti, in maniera indiscriminata? Vediamo per prima cosa l’SMS incriminato che, all’apparenza, ha come destinatario PayPal:

È stato effettuato un pagamento di […] EUR con la carta […]. Se non riconosci questo pagamento bloccalo https://[…].

Se con una email è più facile riconoscere un attacco di phishing guardando l’indirizzo del mittente, che risulterà insolito, quando si tratta di un messaggio truffa PayPal può essere più difficile capire se si tratta di un raggiro pericoloso. Il consiglio è sempre quello di non cliccare mai su link indicati all’interno di un SMS, soprattutto in situazioni così ambigue come un possibile pagamento sospetto notificato su messaggio.

Messaggio Truffa: i consigli di PayPal

Purtroppo questo messaggio truffa è così frequente che la stessa PayPal ha realizzato delle pagine di aiuto ai suoi utenti dove è possibile trovare ottimi consigli su come agire prontamente. Ovviamente, come dicevamo prima, la cosa più importante è non cadere nella trappola dell’urgenza o dell’emergenza. Al contrario, prenditi il tempo per valutare la situazione e agire in modo prudente.

Se ti trovi di fronte a un messaggio come quello che ti abbiamo mostrato prima puoi inviare una segnalazione all’indirizzo phishing@paypal.com copiando e incollando il link dell’SMS nel testo della mail. Sarà poi PayPal a indagare su quel messaggio truffa al posto tuo. Così tu non metti in pericolo la tua identità digitale, il tuo account di pagamento e quindi i tuoi risparmi.

Fai attenzione perché questo non è l’unico raggiro che sta colpendo molti utenti. Infatti, è in corso la truffa telefonica dello squillo, comunemente detta Wangiri. Proprio per questo ti consigliamo di rimanere sempre aggiornato su questo tema per essere preparato e pronto in caso dovessi ricevere un attacco da criminali esperti.