PayPal introduce nuove funzionalità AI

PayPal ha annunciato di aver avviato la sperimentazione di alcuni nuovi aggiornamenti del servizio, che si basano sulla personalizzazione guidata dall’intelligenza artificiale. Tra le novità introdotte, spiccano le seguenti:

CashPass : una nuova offerta di cash back che permette di accedere a centinaia di offerte personalizzate;

: una nuova offerta di cash back che permette di accedere a centinaia di offerte personalizzate; Ricevute intelligenti : una nuova funzione che fornisce raccomandazioni personalizzate e offerte di rimborso in contanti sui propri acquisti;

: una nuova funzione che fornisce raccomandazioni personalizzate e offerte di rimborso in contanti sui propri acquisti; Fastlane : una nuova esperienza di checkout per gli ospiti che consente di effettuare acquisti rapidi con un solo clic;

: una nuova esperienza di checkout per gli ospiti che consente di effettuare acquisti rapidi con un solo clic; Miglioramenti di Venmo per le piccole imprese e una nuova piattaforma di offerte per i commercianti.

CashPass: offerte di cash back personalizzate

Con la nuova funzione CashPass, i clienti di PayPal possono accedere a centinaia di offerte di cash back personalizzate, selezionate in base ai loro comportamenti di acquisto. Per usufruire delle offerte, basta fare clic su quella desiderata, acquistare presso il marchio e poi effettuare il checkout con PayPal. L’applicazione presenterà regolarmente nuove offerte, per incentivare i clienti a controllarla spesso.

CashPass sarà lanciato a marzo con una manciata di partner, tra cui Best Buy, eBay, Priceline, Ticketmaster, Uber, Walmart e McDonald’s. Le offerte saranno cumulabili con altri premi PayPal, come il cash back della PayPal Cashback Mastercard.

Ricevute intelligenti: raccomandazioni personalizzate e offerte di rimborso in contanti

PayPal sta lanciando una nuova funzione di Ricevute intelligenti, alimentata dall’intelligenza artificiale, per i clienti e i marchi. Con questa funzione, i clienti che fanno acquisti con PayPal riceveranno una ricevuta che consentirà loro di tenere traccia dell’ordine, ma anche di ricevere suggerimenti su ciò che potrebbero voler acquistare successivamente dal marchio. Le ricevute si baseranno su dati relativi al comportamento degli acquirenti, combinati con ciò che PayPal può vedere attraverso il web.

Con le Ricevute intelligenti, i marchi potranno includere una raccomandazione personalizzata insieme a un’offerta di rimborso in contanti sullo scontrino, per aumentare le possibilità di riattivare il contatto diretto con i clienti.

Fastlane: acquisti rapidi con un solo clic

PayPal sta anche lanciando un nuovo servizio Fastlane, che offre una nuova esperienza di checkout per gli ospiti con un solo clic. Con questo servizio, gli utenti potranno effettuare acquisti rapidi sui siti web dei commercianti che utilizzano la piattaforma di PayPal, senza dover inserire un nome utente o una password, né aggiornare i propri dati personali. I clienti potranno presto salvare le loro informazioni con Fastlane per effettuare il checkout con un solo tocco.

PayPal ha inoltre migliorato la sua normale esperienza di checkout, riducendo la latenza e consentendo ai clienti di effettuare il checkout più velocemente. PayPal ha anche integrato il supporto Passkey direttamente nell’esperienza di checkout riprogettata. Inoltre, l’esperienza di checkout sfrutterà l’intelligenza artificiale per diventare più intelligente e più veloce nel tempo.

PayPal potenzia Venmo e lancia piattaforma AI per i commercianti

Per supportare le piccole imprese, PayPal sta aggiornando i profili aziendali di Venmo con nuove funzionalità come pulsanti di iscrizione e classifiche dei profili. L’obiettivo è aiutare le aziende a farsi notare e promuovere offerte ai clienti.

Inoltre, per i commercianti PayPal sta sviluppando una piattaforma di offerte personalizzate basata sull’intelligenza artificiale. Analizzando i dati di acquisto, la piattaforma consentirà di raggiungere i clienti in base ai loro reali interessi. I commercianti potranno così creare promozioni su misura. Rimarrà la possibilità per i clienti di non condividere i dati.