PayPal: pagamenti PagoPA tramite codice QR

PayPal ha annunciato un altro utile servizio per gli utenti italiani. A partire da ieri è possibile effettuare pagamenti PagoPA attraverso la scansione del codice QR. La funzionalità è stata sviluppata in collaborazione con Mooney, fintech acquisita nel 2022 da Enel e Intesa Sanpaolo.

Pagamenti PagoPA con PayPal

La Pubblica Amministrazione e molte aziende che gestiscono la fornitura di acqua, luce e gas hanno eliminato i tradizionali bollettini postali. I clienti devono ora utilizzare la piattaforma PagoPA per pagare le bollette in diversi esercizi commerciali (non solo negli uffici postali e bancari) oppure tramite sito del gestore, home banking e varie app di pagamento.

PayPal permette di effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione con l’app per Android e iOS. Dopo aver installato la versione più recente è sufficiente inquadrare con la fotocamera il codice QR stampato sull’avviso di pagamento PagoPA. L’utente verrà quindi reindirizzato sul sito di Mooney dove vedrà i dettagli di pagamento.

Dopo aver inserito l’indirizzo email al quale verrà inviata la ricevuta è necessario scegliere il metodo di pagamento inserito nell’account PayPal (saldo, carta di credito/debito o conto bancario). Al termine del pagamento, l’utente riceverà una notifica di conferma, oltre alla ricevuta digitale.

Maria Teresa Minotti, Senior Director di PayPal Italia, ha dichiarato: