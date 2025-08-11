 Una carta di credito su misura? Prova SelfyConto, ora a canone zero
Sono tanti i vantaggi messi a disposizione da SelfyConto di Banca Mediolanum. Uno di questi? La carta di credito: scopriamola nel dettaglio.
Sono tanti i vantaggi messi a disposizione da SelfyConto di Banca Mediolanum. Uno di questi? La carta di credito: scopriamola nel dettaglio.

Gestire le spese quotidiane diventa più comodo quando hai a disposizione una carta di credito flessibile e un conto online senza costi nascosti.

SelfyConto di Banca Mediolanum offre entrambe le cose, con vantaggi che partono già dal primo anno: canone zero fino ai 30 anni (e per tutti i clienti nei primi 12 mesi), bonifici gratuiti in area SEPA e la possibilità di richiedere una carta di credito personalizzabile, utilizzabile in tutto il mondo.

Per aprire SelfyConto basta andare sul sito ufficiale della banca, ma prima vorrai conoscere più nel dettaglio i vantaggi della carta di credito. Scopriamoli!

SelfyConto e Mediolanum Credit Card: tutto quello che ti serve in un’unica soluzione

La Mediolanum Credit Card di SelfyConto può essere richiesta già in fase di apertura del conto o in un secondo momento, completamente online. Il primo anno è senza canone, mentre dal secondo anno il costo è di 20 euro. Puoi scegliere il colore, il circuito (Visa o MasterCard) e persino inserire una tua foto, per avere una carta davvero unica.

Grazie alla funzione Easy Shopping, puoi dilazionare gli acquisti sopra i 250 euro fino a un massimo di 2.400 euro, decidendo in autonomia numero e durata delle rate, con la libertà di estinguere il saldo anticipatamente senza burocrazia extra.

Per la massima sicurezza, il servizio Spending Control ti consente di impostare limiti di spesa, abilitare o bloccare categorie di pagamenti e selezionare le aree geografiche in cui la carta può essere usata. Il tutto gestibile direttamente dall’app di Banca Mediolanum, dove puoi anche attivare alert in tempo reale o bloccare la carta per 48 ore in caso di smarrimento.

La tecnologia contactless e la compatibilità con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay rendono i pagamenti rapidi e sicuri, sia online sia nei negozi fisici. Con un plafond che parte da 1.500 euro, SelfyConto e Mediolanum Credit Card ti offrono la libertà di gestire le tue finanze in modo smart, ovunque ti trovi.

