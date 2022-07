Ora Mooney è di ENEL e Intesa Sanpaolo

Enel (attraverso Enel X) e Intesa Sanpaolo (attraverso Banca 5) hanno acquisito rispettivamente il 50 ed il 20% del capitale sociale di Mooney Group, portando così le due parti a possedere paritetica partecipazione all’interno del gruppo. I dettagli dell’operazione sono stati descritti dal comunicato ufficiale che ha annunciato il passaggio delle quote:

Sulla base di un enterprise value del 100% di Mooney di 1.385 milioni di euro, Enel X ha pagato un corrispettivo complessivo di circa 225 milioni di euro (inclusivo dell’aggiustamento prezzo) per la parte di equity e di circa 125 milioni di euro per l’acquisto di un preesistente credito vantato da Schumann Investments S.A. nei confronti di Mooney. Contestualmente, Intesa Sanpaolo ha pagato un corrispettivo di circa 89 milioni di euro per la parte di equity (inclusivo dell’aggiustamento prezzo).