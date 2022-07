Schermo Sicuro sul tuo smartphone con Mooney e YOLO

Qual è la parte più fragile dello smartphone, quella che più di ogni altra è soggetta a pericoli e più di ogni altra rischia di abbassare drasticamente la durata del ciclo di vita del dispositivo? Esatto, è lo schermo: anche solo una piccola caduta a volte può essere fatale, compromettendo irrimediabilmente le funzionalità del device. Grazie a Mooney, prima realtà italiana di Proximity Banking & Payment, e YOLO, gruppo leader nell’InsurTech, le cose stanno però per cambiare. La grande novità sta infatti nel servizio “Schermo Sicuro“, che offre agli utenti di Mooney un servizio di grande prestigio quale la piena assicurazione del proprio device da colpi e cadute.

Innovazione e capacità di adattarsi ad esigenze dei clienti in costante evoluzione sono valori che accomunano Mooney a YOLO. Il consumatore oggi è sempre più connesso anche quando si trova in un contesto offline. Offrire ai propri clienti un’esperienza phygital è una sfida per i retailer e non solo che YOLO è orgogliosa di poter supportare.

Schermo sicuro con Mooney e Yolo

Riparazione ed eventuale sostituzione saranno garantiti dal supporto di CoverCare, azienda specializzata nella riparazione di smartphone: l’acquisto del servizio può avvenire presso i punti vendita abilitati (capillarmente distribuiti su tutto il territorio italiano) e la sua attivazione va semplicemente perfezionata online sulla piattaforma Yolo attraverso il codice fornito dall’esercente.

Così Salvatore Borgese, General Manager Commercial & Banking Services di Mooney, spiega la natura di una iniziativa di questo tipo: “La partnership con Yolo è un’ulteriore testimonianza della volontà di Mooney di ampliare costantemente la propria offerta commerciale per soddisfare, anche attraverso un’esperienza phygital, le esigenze quotidiane dei consumatori. I prodotti di copertura e garanzia costituiscono un’area di sviluppo strategica del nostro piano“. E continua: “Schermo Sicuro è infatti la prima di una serie di iniziative in ambito servizi insurtech che avvieremo in collaborazione con partner leader sul mercato“.

Le carte prepagate Mooney (“Prodotto dell’Anno 2022” nella categoria “Servizi pagamenti smart”) sono ricaricabilio presso tabacchi, bar ed edicole abilitati e consentono il pagamento di bollette, bolli, multe, tributi, abbonamenti, ricariche telefoniche ed altro ancora. In ottica di “proximity banking” permettono inoltre di effettuare operazioni come bonifici e pagamenti di bollettini MAV precedentemente esclusive del circuito bancario. Si fa tutto tramite app e in collaborazione con MyCicero consente altresì di pagare comodamente parcheggi, biglietti e abbonamenti nelle città coperte dal servizio.

Mooney vuol essere di più di un semplice servizio finanziario: il valore aggiunto sta nelle sinergie con altri servizi, fino all’odierno avvio dell’assicurazione per smartphone che mette al riparo quello stesso display da cui ogni singola operazione con la stessa Mooney può essere veicolata.