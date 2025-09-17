PayPal Links: novità per i pagamenti peer-to-peer

L’azienda californiana ha annunciato un nuovo modo per inviare e ricevere denaro tramite pagamenti peer-to-peer (one-to-one). Grazie a PayPal Links è possibile generare link da condividere nelle conversazioni. PayPal è una delle aziende che supporta il nuovo protocollo AP2 sviluppato da Google per i pagamenti con agenti AI.
Come funziona PayPal Links
La funzionalità PayPal Me permette già di creare un link che può essere condiviso con altri utenti, ma viene utilizzato solo per ricevere i pagamenti (il link di pagamento è associato al nome del profilo), se viene specificata la somma. PayPal Links è in pratica un’estensione, in quanto consente di inviare o richiedere un pagamento in maniera più rapida.
È necessario solo cercare o selezionare l’altro utente, indicare la somma e specificare se è una richiesta o un invio. Verrà quindi generato un link che può essere condiviso via email, SMS o messaggio diretto. I link sono privati e associati alla singola transazione. È possibile aggiungere emoji e testo. I link scadono dopo 10 giorni. Gli utenti possono inviare un promemoria o annullare il pagamento prima della scadenza.
Il destinatario deve cliccare sul link e completare o accettare il pagamento tramite app PayPal con il proprio conto. L’accredito sarà immediato. PayPal Links è già disponibile negli Stati Uniti. Entro fine mese arriverà anche in Italia. In futuro verrà aggiunto il supporto per i pagamenti in criptovalute (solo negli Stati Uniti).
Agent Payments Protocol (AP2)
PayPal è una delle 60 aziende che supportano il nuovo Agent Payments Protocol (AP2) sviluppato da Google. È un protocollo open source (il codice sorgente è su GitHub) che permette agli agenti AI di effettuare pagamenti per conto dell’utente.
Le transazione possono essere completate in tempo reale o quando viene rispettata una specifica condizione (ad esempio quando il prezzo scende sotto la soglia prefissata).