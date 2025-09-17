PayPal Links: novità per i pagamenti peer-to-peer

L’azienda californiana ha annunciato un nuovo modo per inviare e ricevere denaro tramite pagamenti peer-to-peer (one-to-one). Grazie a PayPal Links è possibile generare link da condividere nelle conversazioni. PayPal è una delle aziende che supporta il nuovo protocollo AP2 sviluppato da Google per i pagamenti con agenti AI.

La funzionalità PayPal Me permette già di creare un link che può essere condiviso con altri utenti, ma viene utilizzato solo per ricevere i pagamenti (il link di pagamento è associato al nome del profilo), se viene specificata la somma. PayPal Links è in pratica un’estensione, in quanto consente di inviare o richiedere un pagamento in maniera più rapida.

È necessario solo cercare o selezionare l’altro utente, indicare la somma e specificare se è una richiesta o un invio. Verrà quindi generato un link che può essere condiviso via email, SMS o messaggio diretto. I link sono privati e associati alla singola transazione. È possibile aggiungere emoji e testo. I link scadono dopo 10 giorni. Gli utenti possono inviare un promemoria o annullare il pagamento prima della scadenza.

Il destinatario deve cliccare sul link e completare o accettare il pagamento tramite app PayPal con il proprio conto. L’accredito sarà immediato. PayPal Links è già disponibile negli Stati Uniti. Entro fine mese arriverà anche in Italia. In futuro verrà aggiunto il supporto per i pagamenti in criptovalute (solo negli Stati Uniti).

Agent Payments Protocol (AP2)

PayPal è una delle 60 aziende che supportano il nuovo Agent Payments Protocol (AP2) sviluppato da Google. È un protocollo open source (il codice sorgente è su GitHub) che permette agli agenti AI di effettuare pagamenti per conto dell’utente.

Le transazione possono essere completate in tempo reale o quando viene rispettata una specifica condizione (ad esempio quando il prezzo scende sotto la soglia prefissata).