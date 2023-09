PayPal: ora le carte si possono usare con Apple Pay

Per la gioia di tutti coloro che dispongono di una carta di debito o di credito brandizzata PayPal e che posseggono un iPhone o comunque un dispositivo Apple e hanno sempre desiderato poter sfruttare Apple Pay, d’ora in avanti potranno ritenersi soddisfatti.

PayPal: carte di credito e di debito fruibili con Apple Pay

È infatti notizia ufficiale quella che adesso Apple Pay è supportato per le carte di debito e di credito PayPal. La mossa, annunciata per la prima volta lo scorso anno, è divenuta finalmente cosa concreta.

Per effettuare l’associazione, gli utenti non devono far altro che aprire l’app PayPal sul proprio iPhone e selezionare il banner che invita a compiere l’operazione, dopodiché si aprirà l’app Apple Wallet e si potrà procedere andando ad aggiungere la carta di credito o di debito PayPal. In alternativa, è possibile procedere direttamente dall’app Apple Wallet su iOS, sfiorando il tasto apposito nell’angolo in alto a destra dello schermo.

Considerando il passo compiuto, è probabile che a breve arrivi pure il supporto a Venmo, azienda di proprietà di PayPal.

Ricordiamo che Apple Pay è un servizio lanciato dal colosso di Cupertino settembre del 2014 e disponibile in Italia dal 2017, il quale consente di effettuare pagamenti contactless tramite iPhone, iPad, Mac e Apple Watch. Sfrutta l’app Wallet e il sensore NFC integrato sul dispositivo andando pertanto a garantire pagamenti cashless sicuri e veloci.

A inizio anno, poi, è stato annunciato Apple Pay Later per acquistare un prodotto con la possibilità di scegliere di pagare in quattro rate senza interessi entro sei settimane