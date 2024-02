PAZZA OFFERTA Norton: bundle 360 scontati fino al 66%

Se vuoi proteggere i tuoi dispositivi da tutte le possibili minacce online, non puoi perderti la pazza offerta di Norton. Per un periodo limitato, puoi acquistare uno dei tre pacchetti antivirus 360 con uno sconto fino al 66% per il primo anno. Così facendo, avrai una protezione completa e una VPN per navigare in modo sicuro e privato.

Pazza offerta Norton 360: molto più di un antivirus

I pacchetti Norton 360 non sono solo antivirus, ma veri e propri strumenti per la tua sicurezza digitale. Oltre a difenderti da virus, malware, spyware e ransomware, ti offrono anche altre funzioni utili, come:

VPN : per connetterti a internet senza lasciare tracce e accedere a contenuti bloccati nella tua regione.

: per connetterti a internet senza lasciare tracce e accedere a contenuti bloccati nella tua regione. Backup nel cloud : per salvare i tuoi file importanti e ripristinarli in caso di perdita o danneggiamento.

: per salvare i tuoi file importanti e ripristinarli in caso di perdita o danneggiamento. Protezione minori : per monitorare e limitare l’attività online dei tuoi figli e prevenire situazioni pericolose.

: per monitorare e limitare l’attività online dei tuoi figli e prevenire situazioni pericolose. Dark Web Monitoring: per controllare se i tuoi dati personali sono stati esposti o rubati sul web oscuro.

Inoltre, Norton ti garantisce la Promessa di Protezione Virus 100%. Questo significa che se un virus riesce a infettare il tuo dispositivo e Norton non è in grado di eliminarlo, ti verrà rimborsato l’intero importo pagato.

Per quanto riguarda pacchetti e costi, Norton te ne propone tre a prezzi incredibili per il primo anno:

Standard : a soli 29,99 € , per un dispositivo, con antivirus, VPN e 10 GB di backup nel cloud.

: a soli , per un dispositivo, con antivirus, VPN e 10 GB di backup nel cloud. Deluxe : a soli 34,99 € , per cinque dispositivi, con antivirus, VPN, protezione minori, Dark Web Monitoring e 50 GB di backup nel cloud.

: a soli , per cinque dispositivi, con antivirus, VPN, protezione minori, Dark Web Monitoring e 50 GB di backup nel cloud. Premium: a soli 44,99 €, per dieci dispositivi, con antivirus, VPN, protezione minori, Dark Web Monitoring e 75 GB di backup nel cloud.

Non lasciarti sfuggire questa pazza offerta di Norton e approfitta subito dei suoi bundle 360 scontati fino al 66%. Entra nel sito web Norton cliccando sul bottone qui sotto, scegli il pacchetto che preferisci e goditi la tua vita digitale con più serenità.