PC All-in-One con Ryzen 5, 8GB DDR5 e SSD 512GB in OFFERTA Amazon (-20%)

I PC Desktop All-in-One sono una soluzione pratica ed elegante che permette di avere in un colpo solo un sistema del design moderno e funzionale e una macchina in grado di sostenere le più comuni operazioni. Oggi ti proponiamo un HP in offerta esclusiva Amazon a 599,99 euro invece di 749,99. Una bella occasione per un hardware molto interessante, come vedremo tra poco.

PC All-in-One HP in offerta: la scheda tecnica

Questo desktop HP è equipaggiato con Windows 11 Home, un sistema operativo ottimizzato per le suite di Microsoft, gli strumenti di lavoro, l’editing video e la grafica computerizzata. Avrai a disposizione un ambiente immersivo che si adatta perfettamente alle tue esigenze creative.

Il cuore di questo PC All-in-One è l’AMD Ryzen 5 7520U, un processore con frequenza fino a 4,3GHz, 4MB di L3 Cache, 4 core e 8 thread. Questo processore dinamico è in grado di gestire smart working, attività d’ufficio, creatività e multitasking senza problemi. Non importa cosa tu stia facendo, questo processore lo renderà veloce ed efficiente.

La scheda grafica AMD Radeon integrata offre una qualità visiva sorprendente e supporta AMD FreeSync. Con un processore grafico da 6 core con frequenza fino a 1600 MHz e un refresh rate massimo di 3840×2160 a 60Hz, avrai immagini nitide e dettagliate per qualsiasi attività, dal gaming alla grafica.

Il display da 27″ offre una risoluzione Full HD da 1920 x 1080p con tecnologia IPS Antiriflesso. Con un’ampia luminosità di 300 Nits e uno spazio colore al 72% NTSC, avrai immagini chiare e vivide. Le cornici sottili su tre lati e la tecnologia Micro-Edge aggiungono un tocco di eleganza al design.

Questo PC All-in-One è dotato di 8GB di RAM LPDDR5 con frequenza di 5500MHz (integrata, non espandibile) e uno spazio di archiviazione da 512GB PCIe NVMe. Inoltre, ha due slot di espansione M.2 per SSD e scheda WLAN, consentendoti di espandere la memoria e lo storage secondo le tue esigenze.

HP ha realizzato questo PC All-in-One pensando all’ambiente, utilizzando il 15% di plastica riciclata nel suo design. È sottile e compatto, con casse audio integrate da 2W, una Webcam HP True Vision 720p HD e include mouse e tastiera.

Il PC All-in-One HP offre una connettività completa con LAN integrata 10/100/1000 GbE, 1 combo cuffie/microfono, 5 porte USB Type-A, 1 HDMI 1.4, 1 RJ-45, Wi-Fi e Bluetooth 5.3.

Non perdere questa incredibile offerta su Amazon e porta a casa l’HP All-in-One per soli 599,99 euro. Con Windows 11 Home, un potente processore Ryzen 5 e un’ottima GPU sarai pronto per affrontare qualsiasi sfida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.