PC all-in-one: offerta di Natale Amazon su HP 22

Siamo ormai a ridosso del Natale, ma Amazon non si è ancora fermata con le offerte: lo sconto di ben 130 euro su HP 22 rende il PC all-in-one una delle migliori occasioni di oggi nella categoria Informatica. Grazie all’offerta, valida fino all’esaurimento delle unità in promozione, il computer scende al suo prezzo minimo storico. Mouse e tastiera sono inclusi.

HP 22 al prezzo minimo storico: il PC all-in-one

Le sue caratteristiche lo rendono adatto a gestire tutte le operazioni della produttività quotidiana come l’editing dei documenti, la navigazione e la comunicazione. È adatto anche allo studio e all’intrattenimento nel tempo libero. Ecco le specifiche tecniche più importanti: display Full HD da 22 pollici, processore Intel Celeron N4025 con GPU Intel UHD 600, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, altoparlanti, slot Ethernet, quattro porte USB, HDMI e jack audio. Altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Il design è quello visibile in queste immagini, elegante e minimalista, con un supporto in metallo adatto a qualsiasi scrivania. Sul retro sono presenti le porte visibili qui sotto ovvero jack audio, slot Ethernet, HDMI, quella per l’alimentazione e quattro USB Type-A. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 399 euro, grazie allo sconto di 130 euro sul listino applicato in automatico, il PC all-in-one di HP è un affare da cogliere al volo. Non c’è alcun bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali: è tutto pronto per metterlo nel carrello.

Amazon assicura la disponibilità immediata e la spedizione gratuita con la consegna a domicilio entro questa settimana a chi effettua subito l’ordine. Se lo si vuol ricevere prima di Natale, questa è l’ultima occasione utile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.