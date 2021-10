PC all-in-one Acer: costa meno di un laptop (-100€)

Tutto incluso e non ci pensi più: un PC all-in-one è la scelta giusta per chi desidera una soluzione desktop con schermo dalla diagonale generosa, ma senza l'ingombro di un case tradizionale. Oggi ti proponiamo il modello Acer Aspire C24-420, adatto per lavorare, navigare, per lo studio e l'intrattenimento multimediale, al prezzo minimo storico su Amazon grazie allo sconto di ben 100 euro sul listino.

Acer Aspire C24-420: 100€ di sconto sul PC all-in-one

Diamo uno sguardo alle principali specifiche tecniche integrate: monitor da 23,6 pollici con pannello IPS e risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore AMD Athlon 3050U, 8 GB di RAM DDR4, SSD PCIe da 256 GB, WiFi, Bluetooth, porte USB 3.2, slot Ethernet e HDMI. Il mouse e la tastiera sono in dotazione. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home con licenza ufficiale. Oggi, grazie a questa ottima offerta di Amazon, puoi assicurarti la possibilità di mettere Acer Aspire C24-420 sulla scrivania al prezzo di soli 499 euro invece di 599 euro come da listino. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita.