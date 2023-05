PC desktop da gaming con i5 e RTX 3060: 300€ di sconto su Amazon

Se sei un appassionato di videogiochi, sai bene quanto sia importante avere un PC da gaming potente e affidabile. Ma non sempre hai il tempo, la voglia o le competenze per assemblare il tuo PC da zero, scegliendo i componenti più adatti alle tue esigenze.

Per questo motivo, potresti essere interessato a una soluzione pre-assemblata, che ti offra delle prestazioni elevate a un prezzo ragionevole. Se è così, non perderti l’offerta su Amazon: il Lenovo IdeaCentre Gaming 5 Desktop è disponibile a soli 1199 euro invece di 1499, con uno sconto del 20%.

Lenovo IdeaCentre Gaming 5: il PC da gaming pronto all’uso

Lenovo IdeaCentre Gaming 5 Desktop è un PC da gaming che non ti deluderà: ha un processore Intel Core i5-12400F, che garantisce una velocità e una fluidità eccezionali in ogni situazione. La memoria RAM da 16 GB ti permette di gestire più applicazioni contemporaneamente, senza rallentamenti. Lo spazio di archiviazione da 512 GB su SSD ti offre tutto lo spazio necessario per i tuoi giochi e i tuoi file.

Ma la vera chicca di questo PC è la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 da 12 GB, che ti regala una qualità dell’immagine incredibile, con dettagli nitidi e colori vivaci.

Per rendere ancora più bella la tua postazione ecco un design accattivante e moderno, con un colore Raven Black e una luce blu che illumina il logo Lenovo. Il case ha delle aperture laterali che favoriscono il flusso d’aria e il raffreddamento del sistema. Il PC è dotato di una tastiera e un mouse USB neri, per completare il tuo setup da gaming. Il sistema operativo è Windows 11 Home, che ti offre una maggiore sicurezza e una migliore esperienza utente.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: acquista il Lenovo IdeaCentre Gaming 5 Desktop a soli 1199 euro su Amazon, approfittando dello sconto del 20%. Riceverai il PC con due anni di garanzia e la spedizione gratuita.

